NFL: óriásit fordított a Minnesota a Green Bay ellen

A Minnesota Vikings 29 megválaszolatlan ponttal zárta le a Green Bay Packers elleni mérkőzését az NFL alapszakaszának nyitányán, ennek köszönhetően végül 39–22-re megnyerte az idény első meccsét.

A Vikings irányítója, Kyler Murray az első negyedben agyrázkódást szenvedett, így Carson Wentznek kellett beállnia a folytatásra. A 11. NFL-idényét kezdő Wentz kevés edzésen vett részt a csapattal az előszezonban, ennek ellenére három touchdown-passzt adott, kettőt Justin Jeffersonnak.

A két játékos egy kétpontos akciót is összehozott, amellyel a Minnesota 25–22-re átvette a vezetést 6:37-tel a mérkőzés vége előtt.

A Green Bay sokáig uralta a meccset és biztos győzelemre állt, Jordan Love 387 yardot passzolt és két TD-t is dobott Christian Watsonnak. A fordulópont 22–17-es Packers-vezetésnél jött el, amikor a Vikings Aaron Jones touchdownjával fordítani tudott. A hazaiak ezután már megtartották előnyüket, és 39–22-es győzelemmel kezdték meg szereplésüket az alapszakaszban.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Las Vegas Raiders–Miami Dolphins 27–13 (7–0, 10–6, 10–7, 0–0)

Minnesota Vikings–Green Bay Packers 39–22 (3–9, 7–10, 7–3, 22–0)

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 24–22 (0–3, 14–6, 3–0, 7–13)

Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals 14–26 (7–7, 0–6, 7–3, 0–10)

New York Giants–Dallas Cowboys 28–20 (7–0, 7–7, 7–7, 7–6)

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers 33–27 (14–3, 10–7, 3–10, 6–7)

Detroit Lions–New Orleans Saints 31–30 (7–0, 0–0, 14–14, 3–10, 7–6) – hosszabbítás után

Tennessee Titans–New York Jets 10–23 (3–7, 0–3, 0–10, 7–3)

Indianapolis Colts–Baltimore Ravens 23–41 (6–14, 7–17, 3–0, 7–10)

Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons 20–13 (3–7, 10–0, 0–3, 7–3)

Carolina Panthers–Chicago Bears 37–59 (7–14, 17–17, 7–14, 6–14)

Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 34–10 (14–0, 10–0, 10–3, 0–7)

Houston Texans–Buffalo Bills 31–36 (7–3, 13–21, 0–3, 10–9)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Csütörtökön játszották

Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10 (0–0, 0–7, 3–3, 10–0)

Pénteken játszották

Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27 (0–3, 7–7, 0–7, 0–10)