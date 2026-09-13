Mourinho: Egy nap megbüntetnek minket a kihagyott helyzetekért…

A Real Madridnak rövid időt követően kellett újra pályára lépnie, miután kedden a Bajnokok Ligájában az Inter ellen játszott. Mourinho szerint ezért nem csupán fizikailag, hanem mentálisan is nagy kihívást jelentett a Rayo elleni találkozó: „Az, ahogyan a BL-mérkőzés után dolgoztunk, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is fontos. Az összeállításon változtattunk, stabilitást akartunk a középpályán, és ezt meg is találtuk. A játékosok megérdemlik a tiszteletemet és a tapsomat.”

Kylian Mbappé kétszer volt eredményes, míg Jude Bellingham és Álvaro Carreras egy-egy gólt szerzett. Mourinho azonban annak ellenére sem volt teljesen elégedett, hogy csapata négy gólig jutott. A Real Madrid ugyanis 23 kapura lövésből szerzett négy találatot, a portugál szakember pedig úgy véli, hogy a kihagyott helyzetek egy idő után megbosszulhatják magukat.

„Sok gólt szerzünk, de rengeteg helyzetet is elpuskázunk – fogalmazott Mourinho. – Frenetikusan játszó csapat vagyunk: visszaszerezzük a labdát, majd azonnal felgyorsítjuk a játékot. De egy nap lesz olyan csapat, amely megbüntet minket ezekért a kihagyott lehetőségekért…”

A Real Madrid számára azonban nincs sok idő a pihenésre. A fővárosiak kedden az Elche otthonába látogatnak, majd a következő vasárnap igazi rangadó vár rájuk, a városi rivális Atlético Madrid elleni derbi.

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Real Madrid–Rayo Vallecano 4–1 (3–0)

Madrid, Santiago Bernabéu. V: Víctor García Verdura

Real Madrid: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Rüdiger, Carreras – Valverde (Camavinga, a szünetben), Bernardo Silva (Tchouaméni, 69.) – Diomande (Güler, 72.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior (Cucurella, 89.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

Rayo: Audero – Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa (Balliu, 86.) – Unai López (Sadick, 75.), Bouaré (Óscar Valentín, 67.) – Citaisvili, Pedro Díaz (Belaid, 67.), Álvaro García – Camello (Alemao, 75.). Vezetőedző: Benat San José

Góllövő: K. Mbappé (14. – 11-esből, 90+1.), Carreras (17.), Jude Bellingham (36.), ill. Camello (51.)