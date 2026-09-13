Nemzeti Sportrádió

Mourinho: Egy nap megbüntetnek minket a kihagyott helyzetekért…

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.13. 09:40
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José Mourinho elég rutinos ahhoz, hogy fölényes siker esetén se bízza el magát (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid José Mourinho Rayo Vallecano sajtótájékoztató La Liga
José Mourinho elégedetten értékelte csapata 4–1-es győzelmét a Rayo Vallecano ellen, ugyanakkor a Real Madrid vezetőedzője szerint a helyzetkihasználáson még van mit javítani.

A Real Madrid szombat este fölényes győzelmet aratott a Rayo Vallecano felett a Bernabéuban. A hazaiak már az első félidőben háromgólos előnyre tettek szert, a mérkőzés 4–1-es madridi sikerrel zárult. José Mourinho örült a három pontnak, de nem volt maradéktalanul elégedett csapata teljesítményével.

A portugál vezetőedző a klub televíziós csatornájának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a győzelem különösen fontos volt az előző bajnoki vereséget követően: „A győzelem alapvető fontosságú volt, különösen azután, hogy elveszítettük az előző bajnoki mérkőzésünket. Az első félidőben eldöntöttük a meccset, a másodikban már nem voltunk briliánsak, de ezt nem is könnyű fenntartani.”

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Kylian Mbappé duplázott, négy gólt lőve nyert a Real Madrid a Rayo ellen

Diomandé először kezdett, Carreras és Jude Bellingham is betalált – miként a vendégektől az idény egyik nagy felfedezettje, Camello.

A Real Madridnak rövid időt követően kellett újra pályára lépnie, miután kedden a Bajnokok Ligájában az Inter ellen játszott. Mourinho szerint ezért nem csupán fizikailag, hanem mentálisan is nagy kihívást jelentett a Rayo elleni találkozó: „Az, ahogyan a BL-mérkőzés után dolgoztunk, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is fontos. Az összeállításon változtattunk, stabilitást akartunk a középpályán, és ezt meg is találtuk. A játékosok megérdemlik a tiszteletemet és a tapsomat.”

Kylian Mbappé kétszer volt eredményes, míg Jude Bellingham és Álvaro Carreras egy-egy gólt szerzett. Mourinho azonban annak ellenére sem volt teljesen elégedett, hogy csapata négy gólig jutott. A Real Madrid ugyanis 23 kapura lövésből szerzett négy találatot, a portugál szakember pedig úgy véli, hogy a kihagyott helyzetek egy idő után megbosszulhatják magukat.

„Sok gólt szerzünk, de rengeteg helyzetet is elpuskázunkfogalmazott Mourinho. – Frenetikusan játszó csapat vagyunk: visszaszerezzük a labdát, majd azonnal felgyorsítjuk a játékot. De egy nap lesz olyan csapat, amely megbüntet minket ezekért a kihagyott lehetőségekért…”

A Real Madrid számára azonban nincs sok idő a pihenésre. A fővárosiak kedden az Elche otthonába látogatnak, majd a következő vasárnap igazi rangadó vár rájuk, a városi rivális Atlético Madrid elleni derbi.

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Real Madrid–Rayo Vallecano 4–1 (3–0)
Madrid, Santiago Bernabéu. V: Víctor García Verdura
Real Madrid: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Rüdiger, Carreras – Valverde (Camavinga, a szünetben), Bernardo Silva (Tchouaméni, 69.) – Diomande (Güler, 72.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior (Cucurella, 89.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Rayo: Audero – Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa (Balliu, 86.) – Unai López (Sadick, 75.), Bouaré (Óscar Valentín, 67.) – Citaisvili, Pedro Díaz (Belaid, 67.), Álvaro García – Camello (Alemao, 75.). Vezetőedző: Benat San José
Góllövő: K. Mbappé (14. – 11-esből, 90+1.), Carreras (17.), Jude Bellingham (36.), ill. Camello (51.)

 

 

Real Madrid José Mourinho Rayo Vallecano sajtótájékoztató La Liga
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