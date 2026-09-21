Új csapata bejelentette Lelik Réka érkezését

Az isztambuli Emlak Konut ötletes videóban jelentette be, hogy szerződtette Lelik Rékát, a világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutott magyar női kosárlabda-válogatott hátvédjét, aki májusban közölte, hogy távozik a Diósgyőrtől, és külföldön folytatja pályafutását.