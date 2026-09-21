Nemzeti Sportrádió

Új csapata bejelentette Lelik Réka érkezését

2026.09.21. 21:35
null
Lelik Réka Isztambulban folytatja pályafutását (Fotó: )
Címkék
női kosárlabda-válogatott kosárlabda átigazolás Lelik Réka DVTK kosárlabda
Az isztambuli Emlak Konut ötletes videóban jelentette be, hogy szerződtette Lelik Rékát, a világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutott magyar női kosárlabda-válogatott hátvédjét, aki májusban közölte, hogy távozik a Diósgyőrtől, és külföldön folytatja pályafutását.

Bővebben hamarosan…

 

női kosárlabda-válogatott kosárlabda átigazolás Lelik Réka DVTK kosárlabda
Legfrissebb hírek

Olvasóinknál Lelik Réka volt a magyar válogatott legjobb játékosa a női kosárlabda-vb-n

Kosárlabda
2026.09.12. 09:47

Lelik Réka: Életünk nagy meccse lesz az amerikaiak ellen!

Kosárlabda
2026.09.10. 06:31

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Kosárlabda
2026.08.22. 07:31

Török Ágnes: Bármennyire is furcsa, már a rutinosabbak közé tartozom

Kosárlabda
2026.08.07. 08:33

„Szabad kezet kapok a pályán” – Böröndy Viviennek vezérszerepet szánnak Livornóban

Kosárlabda
2026.07.31. 12:15

Magyar Gergely a sokk után boldogan mondott igent

Kosárlabda
2026.07.28. 08:14

A pécsi karmester szerint tovább lehet jutni a vb-csoportból

Kosárlabda
2026.07.16. 08:39

Lakiteleken készül a női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokságra

Kosárlabda
2026.07.14. 07:49