Nemzeti Sportrádió

A profik elleni harctól a vállalati labdarúgásig – konferenciát rendeztek a BLSZ 100. születésnapja alkalmából

CS. P.CS. P.
2026.09.21. 18:36
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Dénes Tamás sporttörténész, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője kitűnő futballtörténeti áttekintéssel szolgált (Fotó: Török Attila)
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konferencia BLSZ 100 BLSZ
Centenáriumi konferenciával ünnepelte hétfőn alapításának századik évfordulóját a BLASZ, mai nevén a Magyar Labdarúgó-szövetség budapesti igazgatósága. A kezdő mozzanat 1926. szeptember 20-hoz kötődik, aznap alapították meg a professzionális futballköröktől elszakadó amatőr egyesületek a Rákóczi úti MLSZ-székházban a fővárosi intézményt, amely a következő évtől Budapesti Labdarúgók Alszövetsége néven működött.

A Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Athén termében tartott szakmai eseményen a futballvezetőkből, futballbarátokból álló közönségnek alkalomra készült kiállítás mutatta be a száz év kalandos történetét. Köszöntő beszédet mondott Wolf László, a budapesti igazgatóság társadalmi elnöke, kiemelve, hogy az idők során változtak a pályák, a csapatok, a mezek, csak egyvalami nem változott: a játék szeretete.

Lovász Tamás István, a szervezetet 2007 óta irányító igazgató alapos intézménytörténeti előadásban foglalta össze a száz évet, kiemelve a BLSZ vezetőségének meghatározó alakjait, köztük Zsarnóczay Jánost, Lénárt Ernőt, Gárdonyi Henriket vagy Kiss Hugót. Dénes Tamás sporttörténész, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője kitűnő futballtörténeti áttekintéssel szolgált, szót ejtve a női labdarúgásról, a Budapest-kupáról, a kispályás futballról és a BLASZ kézilabda fejlődésében játszott szerepéről is. Kiss László szociológus a vállalati labdarúgás izgalmas részleteibe adott betekintést, végül pedig szépirodalmi időutazás idézte meg a sajátos „blaszos életérzést”.

 

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