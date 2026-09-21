A profik elleni harctól a vállalati labdarúgásig – konferenciát rendeztek a BLSZ 100. születésnapja alkalmából

A Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Athén termében tartott szakmai eseményen a futballvezetőkből, futballbarátokból álló közönségnek alkalomra készült kiállítás mutatta be a száz év kalandos történetét. Köszöntő beszédet mondott Wolf László, a budapesti igazgatóság társadalmi elnöke, kiemelve, hogy az idők során változtak a pályák, a csapatok, a mezek, csak egyvalami nem változott: a játék szeretete.

Lovász Tamás István, a szervezetet 2007 óta irányító igazgató alapos intézménytörténeti előadásban foglalta össze a száz évet, kiemelve a BLSZ vezetőségének meghatározó alakjait, köztük Zsarnóczay Jánost, Lénárt Ernőt, Gárdonyi Henriket vagy Kiss Hugót. Dénes Tamás sporttörténész, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője kitűnő futballtörténeti áttekintéssel szolgált, szót ejtve a női labdarúgásról, a Budapest-kupáról, a kispályás futballról és a BLASZ kézilabda fejlődésében játszott szerepéről is. Kiss László szociológus a vállalati labdarúgás izgalmas részleteibe adott betekintést, végül pedig szépirodalmi időutazás idézte meg a sajátos „blaszos életérzést”.