NEMZETEK LIGÁJA 2026–2027

LEBONYOLÍTÁS

A csapatokat négy ligára osztották, az A-, B- és C-ligákban 16 csapat, ezeken belül négy csoportban, egyenként négy csapat szerepel. A D-ligában 6 csapat vesz részt, amelyet két csoportra osztottak, mindkét csoportban három csapat szerepel. A csapatok oda-visszavágós körmérkőzést játszanak 2026 szeptemberétől novemberig. Az A-liga négy csoportjának győztesei és második helyezettjei oda-visszavágós negyeddöntőt játszanak 2027 márciusában. A negyeddöntős párharcok győztesei jutnak be a 2027 júniusában rendezendő négyes döntőbe. A csapatok a helyezések alapján feljutnak, illetve kiesnek a magasabb, illetve az alacsonyabb ligába. Három ligából, a B-, C- és D-ligákból a csoportgyőztesek feljutnak, míg az A- és B-ligákban a csoportutolsók kiesnek. Az A-liga 3. helyezettjei a B-liga 2. helyezettjeivel, a B-liga 3. helyezettjei a C-liga 2. helyezettjeivel (jövő márciusban), valamint a C-liga két legjobb negyedik helyezettje és a D-liga két második helyezettje (2028. márciusban) osztályozót játszanak. A Nemzetek Ligájában elért helyezés alapján 2028 márciusában Eb-pótselejtezőn vehetnek részt azon csoportgyőztesek, amelyek az Eb-selejtezőben a csoportjukban nem végeztek az első két hely valamelyikén.

LIGÁK, CSOPORTOK

A-LIGA

A1-CSOPORT

Franciaország

Belgium

Olaszország

Törökország

1. forduló. Szeptember 25., szombat

20.45: Olaszország–Belgium

20.45: Törökország–Franciaország

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

20.45: Belgium–Franciaország

20.45: Törökország–Olaszország

3. forduló. Október 2., péntek

20.45: Belgium–Törökország

20.45: Franciaország–Olaszország

4. forduló. Október 5., hétfő

20.45: Franciaország–Belgium

20.45: Olaszország–Törökország

5. forduló. November 12., csütörtök

18.00: Törökország–Belgium

20.45: Olaszország–Franciaország

6. forduló. November 15., vasárnap

20.45: Belgium–Olaszország

20.45: Franciaország–Törökország



A2-CSOPORT

Németország

Hollandia

Szerbia

Görögország

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök

20.45: Hollandia–Németország

20.45: Szerbia–Görögország

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap

18.00: Szerbia–Hollandia

20.45: Németország–Görögország

3. forduló. Október 1., csütörtök

20.45: Németország–Szerbia

20.45: Görögország–Hollandia

4. forduló. Október 4., vasárnap

20.45: Görögország–Németország

20.45: Hollandia–Szerbia

5. forduló. November 13., péntek

20.45: Hollandia–Görögország

20.45: Szerbia–Németország

6. forduló. November 16., hétfő

20.45: Németország–Hollandia

20.45: Görögország–Szerbia



A3-CSOPORT

Spanyolország

Horvátország

Anglia

Csehország

1. forduló. Szeptember 26., szombat

20.45: Anglia–Spanyolország

20.45: Csehország–Horvátország

2. forduló. Szeptember 29., kedd

20.45: Csehország–Anglia

20.45: Spanyolország–Horvátország

3. forduló. Október 3., szombat

18.00: Horvátország–Anglia

20.45: Spanyolország–Csehország

4. forduló. Október 6., kedd

20.45: Horvátország–Spanyolország

20.45: Anglia–Csehország

5. forduló. November 12., csütörtök

20.45: Csehország–Spanyolország

20.45: Anglia–Horvátország

6. forduló. November 15., vasárnap

20.45: Horvátország–Csehország

20.45: Spanyolország–Anglia



A4-CSOPORT

Portugália

Dánia

Norvégia

Wales

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök

20.45: Portugália–Wales

20.45: Norvégia–Dánia

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap

18.00: Dánia–Wales

20.45: Norvégia–Portugália

3. forduló. Október 1., csütörtök

20.45: Dánia–Portugália

20.45: Wales–Norvégia

4. forduló. Október 4., vasárnap

20.45: Portugália–Norvégia

20.45: Wales–Dánia

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Norvégia–Wales

20.45: Portugália–Dánia

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Dánia–Norvégia

20.45: Wales–Portugália

B-LIGA

B1-CSOPORT

Skócia

Svájc

Szlovénia

Észak-Macedónia

1. forduló. Szeptember 26., szombat

15.00: Szlovénia–Skócia

20.45: Észak-Macedónia–Svájc

2. forduló. Szeptember 29., kedd

20.45: Skócia–Svájc

20.45: Szlovénia–Észak-Macedónia

3. forduló. Október 3., szombat

20.45: Észak-Macedónia–Skócia

20.45: Svájc–Szlovénia

4. forduló. Október 6., kedd

20.45: Skócia–Szlovénia

20.45: Svájc–Észak-Macedónia

5. forduló. November 13., péntek

20.45: Skócia–Észak-Macedónia

20.45: Szlovénia–Svájc

6. forduló. November 16., hétfő

20.45: Észak-Macedónia–Szlovénia

20.45: Svájc–Skócia



B2-CSOPORT

Magyarország

Ukrajna

Grúzia

Észak-Írország

1. forduló. Szeptember 25., péntek

18.00: Grúzia–Észak-Írország

20.45: Magyarország–Ukrajna

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

18.00: Grúzia–Ukrajna

20.45: Észak-Írország–Magyarország

3. forduló. Október 2., péntek

20.45: Magyarország–Grúzia

20.45: Ukrajna–Észak-Írország

4. forduló. Október 5., hétfő

20.45: Ukrajna–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Grúzia

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia



B3-CSOPORT

Izrael

Ausztria

Írország

Koszovó

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök

20.45: Ausztria–Izrael

20.45: Koszovó–Írország

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap

18.00: Ausztria–Koszovó

20.45: Izrael–Írország

3. forduló. Október 1., csütörtök

20.45: Izrael–Koszovó

20.45: Írország–Ausztria

4. forduló. Október 4., vasárnap

18.00: Koszovó–Ausztria

20.45: Írország–Izrael

5. forduló. November 14., szombat

15.00: Koszovó–Izrael

20.45: Ausztria–Írország

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Izrael–Ausztria

20.45: Írország–Koszovó



B4-CSOPORT

Lengyelország

Bosznia-Hercegovina

Románia

Svédország

1. forduló. Szeptember 25., péntek

20.45: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Svédország–Románia

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

20.45: Románia–Bosznia-Hercegovina

20.45: Svédország–Lengyelország

3. forduló. Október 2., péntek

20.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország

20.45: Lengyelország–Románia

4. forduló. Október 5., hétfő

20.45: Bosznia-Hercegovina–Lengyelország

20.45: Románia–Svédország

5. forduló. November 14., szombat

20.45: Románia–Lengyelország

20.45: Svédország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia

20.45: Lengyelország–Svédország

C-LIGA

C1-CSOPORT

Albánia

Finnország

Fehéroroszország

San Marino

1. forduló. Szeptember 26., szombat

18.00: San Marino–Finnország

20.45: Albánia–Fehéroroszország

2. forduló. Szeptember 29., kedd

18.00: Finnország–Fehéroroszország

20.45: San Marino–Albánia

3. forduló. Október 3., szombat

15.00: Finnország–Albánia

20.45: Fehéroroszország–San Marino

4. forduló. Október 6., kedd

20.45: Albánia–San Marino

20.45: Fehéroroszország–Finnország

5. forduló. November 12., csütörtök

20.45: Albánia–Finnország

20.45: San Marino–Fehéroroszország

6. forduló. November 15., vasárnap

18.00: Fehéroroszország–Albánia

18.00: Finnország–San Marino



C2-CSOPORT

Montenegró

Örményország

Ciprus

Lettország

1. forduló. Szeptember 25., péntek

18.00: Örményország–Lettország

20.45: Montenegró–Ciprus

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

18.00: Örményország–Montenegró

18.00: Lettország–Ciprus

3. forduló. Október 2., péntek

18.00: Ciprus–Örményország

18.00: Lettország–Montenegró

4. forduló. Október 5., hétfő

18.00: Ciprus–Lettország

20.45: Montenegró–Örményország

5. forduló. November 12., csütörtök

18.00: Örményország–Ciprus

20.45: Montenegró–Lettország

6. forduló. November 15., vasárnap

15.00: Ciprus–Montenegró

15.00: Lettország–Örményország



C3-CSOPORT

Kazahsztán

Szlovákia

Feröer

Moldova

1. forduló. Szeptember 26., szombat

18.00: Feröer–Kazahsztán

20.45: Szlovákia–Moldova

2. forduló. Szeptember 29., kedd

18.00: Moldova–Feröer

20.45: Szlovákia–Kazahsztán

3. forduló. Október 2., péntek

16.00: Kazahsztán–Moldova

20.45: Feröer–Szlovákia

4. forduló. Október 6., kedd

16.00: Kazahsztán–Feröer

20.45: Moldova–Szlovákia

5. forduló. November 13., péntek

18.00: Moldova–Kazahsztán

20.45: Szlovákia–Feröer

6. forduló. November 16., hétfő

16.00: Feröer–Moldova

16.00: Kazahsztán–Szlovákia



C4-CSOPORT

Izland

Bulgária

Észtország

Luxemburg

1. forduló. Szeptember 26., szombat

18.00: Izland–Észtország

18.00: Bulgária–Luxemburg

2. forduló. Szeptember 29., kedd

20.45: Bulgária–Észtország

20.45: Luxemburg–Izland

3. forduló. Október 3., szombat

18.00: Észtország–Luxemburg

18.00: Izland–Bulgária

4. forduló. Október 6., kedd

20.45: Észtország–Izland

20.45: Luxemburg–Bulgária

5. forduló. November 13., péntek

20.45: Bulgária–Izland

20.45: Luxemburg–Észtország

6. forduló. November 16., hétfő

18.00: Észtország–Bulgária

18.00: Izland–Luxemburg

D-LIGA

D1-CSOPORT

Gibraltár

Málta

Andorra

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök

18.00: Andorra–Málta

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap

18.00: Gibraltár–Andorra

3. forduló. Október 1., csütörtök

20.45: Málta–Gibraltár

4. forduló. Október 4., vasárnap

18.00: Málta–Andorra

5. forduló. November 13., péntek

20.45: Andorra–Gibraltár

6. forduló. November 16., hétfő

20.45: Gibraltár–Málta



D2-CSOPORT

Litvánia

Azerbajdzsán

Liechtenstein

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök

20.45: Liechtenstein–Litvánia

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap

15.00: Litvánia–Azerbajdzsán

3. forduló. Október 1., csütörtök

18.00: Azerbajdzsán–Liechtenstein

4. forduló. Október 4., vasárnap

15.00: Azerbajdzsán–Litvánia

5. forduló. November 13., péntek

20.45: Liechtenstein–Azerbajdzsán

6. forduló. November 16., hétfő

18.00: Litvánia–Liechtenstein