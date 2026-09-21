Nemzeti Sportrádió

NEMZETEK LIGÁJA 2026–2027

2026.09.21. 18:06
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Címkék
Magyarország válogatott Nemzetek Ligája
A 2026–2027-es idényben ötödik alkalommal rendezik meg az UEFA Nemzetek Ligáját.

 

LEBONYOLÍTÁS

A csapatokat négy ligára osztották, az A-, B- és C-ligákban 16 csapat, ezeken belül négy csoportban, egyenként négy csapat szerepel. A D-ligában 6 csapat vesz részt, amelyet két csoportra osztottak, mindkét csoportban három csapat szerepel. A csapatok oda-visszavágós körmérkőzést játszanak 2026 szeptemberétől novemberig. Az A-liga négy csoportjának győztesei és második helyezettjei oda-visszavágós negyeddöntőt játszanak 2027 márciusában. A negyeddöntős párharcok győztesei jutnak be a 2027 júniusában rendezendő négyes döntőbe. A csapatok a helyezések alapján feljutnak, illetve kiesnek a magasabb, illetve az alacsonyabb ligába. Három ligából, a B-, C- és D-ligákból a csoportgyőztesek feljutnak, míg az A- és B-ligákban a csoportutolsók kiesnek. Az A-liga 3. helyezettjei a B-liga 2. helyezettjeivel, a B-liga 3. helyezettjei a C-liga 2. helyezettjeivel (jövő márciusban), valamint a C-liga két legjobb negyedik helyezettje és a D-liga két második helyezettje (2028. márciusban) osztályozót játszanak. A Nemzetek Ligájában elért helyezés alapján 2028 márciusában Eb-pótselejtezőn vehetnek részt azon csoportgyőztesek, amelyek az Eb-selejtezőben a csoportjukban nem végeztek az első két hely valamelyikén.

LIGÁK, CSOPORTOK

A-LIGA 

A1-CSOPORT
Franciaország
Belgium
Olaszország
Törökország

1. forduló. Szeptember 25., szombat
20.45: Olaszország–Belgium
20.45: Törökország–Franciaország

2. forduló. Szeptember 28., hétfő
20.45: Belgium–Franciaország
20.45: Törökország–Olaszország

3. forduló. Október 2., péntek
20.45: Belgium–Törökország
20.45: Franciaország–Olaszország

4. forduló. Október 5., hétfő
20.45: Franciaország–Belgium
20.45: Olaszország–Törökország

5. forduló. November 12., csütörtök
18.00: Törökország–Belgium
20.45: Olaszország–Franciaország

6. forduló. November 15., vasárnap
20.45: Belgium–Olaszország
20.45: Franciaország–Törökország


A2-CSOPORT
Németország
Hollandia
Szerbia
Görögország

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök
20.45: Hollandia–Németország
20.45: Szerbia–Görögország

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap
18.00: Szerbia–Hollandia
20.45: Németország–Görögország

3. forduló. Október 1., csütörtök
20.45: Németország–Szerbia
20.45: Görögország–Hollandia

4. forduló. Október 4., vasárnap
20.45: Görögország–Németország
20.45: Hollandia–Szerbia

5. forduló. November 13., péntek
20.45: Hollandia–Görögország
20.45: Szerbia–Németország

6. forduló. November 16., hétfő
20.45: Németország–Hollandia
20.45: Görögország–Szerbia

A3-CSOPORT
Spanyolország
Horvátország
Anglia
Csehország

1. forduló. Szeptember 26., szombat
20.45: Anglia–Spanyolország
20.45: Csehország–Horvátország

2. forduló. Szeptember 29., kedd
20.45: Csehország–Anglia
20.45: Spanyolország–Horvátország

3. forduló. Október 3., szombat
18.00: Horvátország–Anglia
20.45: Spanyolország–Csehország

4. forduló. Október 6., kedd
20.45: Horvátország–Spanyolország
20.45: Anglia–Csehország

5. forduló. November 12., csütörtök
20.45: Csehország–Spanyolország
20.45: Anglia–Horvátország

6. forduló. November 15., vasárnap
20.45: Horvátország–Csehország
20.45: Spanyolország–Anglia

A4-CSOPORT
Portugália
Dánia
Norvégia
Wales

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök
20.45: Portugália–Wales
20.45: Norvégia–Dánia

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap
18.00: Dánia–Wales
20.45: Norvégia–Portugália

3. forduló. Október 1., csütörtök
20.45: Dánia–Portugália
20.45: Wales–Norvégia

4. forduló. Október 4., vasárnap
20.45: Portugália–Norvégia
20.45: Wales–Dánia

5. forduló. November 14., szombat
18.00: Norvégia–Wales
20.45: Portugália–Dánia

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Dánia–Norvégia
20.45: Wales–Portugália

B-LIGA 

B1-CSOPORT 
Skócia
Svájc
Szlovénia
Észak-Macedónia

1. forduló. Szeptember 26., szombat
15.00: Szlovénia–Skócia
20.45: Észak-Macedónia–Svájc

2. forduló. Szeptember 29., kedd
20.45: Skócia–Svájc
20.45: Szlovénia–Észak-Macedónia

3. forduló. Október 3., szombat
20.45: Észak-Macedónia–Skócia
20.45: Svájc–Szlovénia

4. forduló. Október 6., kedd
20.45: Skócia–Szlovénia
20.45: Svájc–Észak-Macedónia

5. forduló. November 13., péntek
20.45: Skócia–Észak-Macedónia
20.45: Szlovénia–Svájc

6. forduló. November 16., hétfő
20.45: Észak-Macedónia–Szlovénia
20.45: Svájc–Skócia

B2-CSOPORT
Magyarország
Ukrajna
Grúzia
Észak-Írország

1. forduló. Szeptember 25., péntek
18.00: Grúzia–Észak-Írország
20.45: Magyarország–Ukrajna

2. forduló. Szeptember 28., hétfő
18.00: Grúzia–Ukrajna
20.45: Észak-Írország–Magyarország

3. forduló. Október 2., péntek
20.45: Magyarország–Grúzia
20.45: UkrajnaÉszak-Írország

4. forduló. Október 5., hétfő
20.45: Ukrajna–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Grúzia

5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia

B3-CSOPORT
Izrael
Ausztria
Írország
Koszovó

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök
20.45: Ausztria–Izrael
20.45: Koszovó–Írország

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap
18.00: Ausztria–Koszovó
20.45: Izrael–Írország

3. forduló. Október 1., csütörtök
20.45: Izrael–Koszovó
20.45: Írország–Ausztria

4. forduló. Október 4., vasárnap
18.00: Koszovó–Ausztria
20.45: Írország–Izrael

5. forduló. November 14., szombat
15.00: Koszovó–Izrael
20.45: Ausztria–Írország

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Izrael–Ausztria
20.45: Írország–Koszovó

B4-CSOPORT
Lengyelország
Bosznia-Hercegovina
Románia
Svédország

1. forduló. Szeptember 25., péntek
20.45: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina
20.45: Svédország–Románia

2. forduló. Szeptember 28., hétfő
20.45: Románia–Bosznia-Hercegovina
20.45: Svédország–Lengyelország

3. forduló. Október 2., péntek
20.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország
20.45: Lengyelország–Románia

4. forduló. Október 5., hétfő
20.45: Bosznia-Hercegovina–Lengyelország
20.45: Románia–Svédország

5. forduló. November 14., szombat
20.45: Románia–Lengyelország
20.45: Svédország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia
20.45: Lengyelország–Svédország

C-LIGA

C1-CSOPORT
Albánia
Finnország
Fehéroroszország
San Marino

1. forduló. Szeptember 26., szombat
18.00: San Marino–Finnország
20.45: Albánia–Fehéroroszország

2. forduló. Szeptember 29., kedd
18.00: Finnország–Fehéroroszország
20.45: San Marino–Albánia

3. forduló. Október 3., szombat
15.00: Finnország–Albánia
20.45: Fehéroroszország–San Marino

4. forduló. Október 6., kedd
20.45: Albánia–San Marino
20.45: Fehéroroszország–Finnország

5. forduló. November 12., csütörtök
20.45: Albánia–Finnország
20.45: San Marino–Fehéroroszország

6. forduló. November 15., vasárnap
18.00: Fehéroroszország–Albánia
18.00: Finnország–San Marino
 

C2-CSOPORT
Montenegró
Örményország
Ciprus
Lettország

1. forduló. Szeptember 25., péntek
18.00: Örményország–Lettország
20.45: Montenegró–Ciprus

2. forduló. Szeptember 28., hétfő
18.00: Örményország–Montenegró
18.00: Lettország–Ciprus

3. forduló. Október 2., péntek
18.00: Ciprus–Örményország
18.00: Lettország–Montenegró

4. forduló. Október 5., hétfő
18.00: Ciprus–Lettország
20.45: Montenegró–Örményország

5. forduló. November 12., csütörtök
18.00: Örményország–Ciprus
20.45: Montenegró–Lettország

6. forduló. November 15., vasárnap
15.00: Ciprus–Montenegró
15.00: Lettország–Örményország


C3-CSOPORT
Kazahsztán
Szlovákia
Feröer
Moldova

1. forduló. Szeptember 26., szombat
18.00: Feröer–Kazahsztán
20.45: Szlovákia–Moldova

2. forduló. Szeptember 29., kedd
18.00: Moldova–Feröer
20.45: Szlovákia–Kazahsztán

3. forduló. Október 2., péntek
16.00: Kazahsztán–Moldova
20.45: Feröer–Szlovákia

4. forduló. Október 6., kedd
16.00: Kazahsztán–Feröer
20.45: Moldova–Szlovákia

5. forduló. November 13., péntek
18.00: Moldova–Kazahsztán
20.45: Szlovákia–Feröer

6. forduló. November 16., hétfő
16.00: Feröer–Moldova
16.00: Kazahsztán–Szlovákia


C4-CSOPORT
Izland
Bulgária
Észtország
Luxemburg

1. forduló. Szeptember 26., szombat
18.00: Izland–Észtország
18.00: Bulgária–Luxemburg

2. forduló. Szeptember 29., kedd
20.45: Bulgária–Észtország
20.45: Luxemburg–Izland

3. forduló. Október 3., szombat
18.00: Észtország–Luxemburg
18.00: Izland–Bulgária

4. forduló. Október 6., kedd
20.45: Észtország–Izland
20.45: Luxemburg–Bulgária

5. forduló. November 13., péntek
20.45: Bulgária–Izland
20.45: Luxemburg–Észtország

6. forduló. November 16., hétfő
18.00: Észtország–Bulgária
18.00: Izland–Luxemburg

D-LIGA

D1-CSOPORT
Gibraltár
Málta
Andorra

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök
18.00: Andorra–Málta

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap
18.00: Gibraltár–Andorra

3. forduló. Október 1., csütörtök
20.45: Málta–Gibraltár

4. forduló. Október 4., vasárnap
18.00: Málta–Andorra

5. forduló. November 13., péntek
20.45: Andorra–Gibraltár

6. forduló. November 16., hétfő
20.45: Gibraltár–Málta


D2-CSOPORT
Litvánia
Azerbajdzsán
Liechtenstein

1. forduló. Szeptember 24., csütörtök
20.45: Liechtenstein–Litvánia

2. forduló. Szeptember 27., vasárnap
15.00: Litvánia–Azerbajdzsán

3. forduló. Október 1., csütörtök
18.00: Azerbajdzsán–Liechtenstein

4. forduló. Október 4., vasárnap
15.00: Azerbajdzsán–Litvánia

5. forduló. November 13., péntek
20.45: Liechtenstein–Azerbajdzsán

6. forduló. November 16., hétfő
18.00: Litvánia–Liechtenstein

 

Magyarország válogatott Nemzetek Ligája
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