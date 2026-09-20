Huijsen kiállítása után kettőt lőtt az Atlético, a Real csak szépíteni tudott a Metropolitanóban

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 2–1 (0–0)

Madrid, Metropolitano Stadion, 70 514 néző. Vezette: Ortíz

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 89.), Hancko – Giuliano Simeone, Baena (Lookman, 67.), J. Cardoso, Grimaldo – I Kang In (Hjulmand, 89.), J. David (J. Álvarez, 62.). Vezetőedző: Diego Simeone

REAL: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni (Camavinga, 71.) – Güler (Rüdiger, 54.), Jude Bellingham (B. Silva, 82.), Vinícius Júnior (Y. Diomandé, 54.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Grimaldo (53. – 11-esből), J. David (59.), ill. Rüdiger (90.)

Kiállítva: Huijsen (52.)

Vasárnap 12 év után csapott össze egymással ismét Diego Simeone és José Mourinho, ami már önmagában érdekessé tette a madridi derbit. Legutóbb 2014 áprilisában, a Bajnokok Ligája-elődöntőjében találkoztak, akkor az Atlético 3–1-es összesítéssel ejtette ki a Chelsea-t. Előtte, 2013 májusában a Király-kupa döntőjében verte meg az Atleti 2–1-re a királyiakat, a La Ligában viszont mindhárom egymás elleni összecsapást a portugál edző (aktuális klubja) nyerte meg.

Azóta persze mindkét keret teljesen kicserélődött, az Atletiből csak Koke maradt hírmondónak. Na meg Thibaut Courtois, aki azóta már a Real Madridot erősíti. A kezdőcsapatokat böngészve egyből megállapíthattuk, hogy mindkét szakvezető a padra ültette a legdrágábban igazolt játékosát. Az Atléticónál a nyáron Barcelonába vágyó Julián Álvarez, a vendégeknél az RB Leipzigtől 125 millió euróért szerződtetett Yan Diomandé volt csere.

Pedig ők talán képesek lettek volna egy-két váratlan villanásra. Az első félidőben sajnos nem sok ilyet láttunk. Rendkívül feszült hangulatban indult az összecsapás, a reklamáló Diego Simeone már az első öt percben kapott egy sárga lapot, később pedig Cuti Romero és I Kang In úszott meg egy-egy durva szabálytalanságot. Az argentin védő a VAR-vizsgálat után kapott sárga lapot, miután rátaposott a neki becsúszó Jude Bellingham lábára. A dél-koreai szélső viszont lapot sem kapott, amiért rátartott Federico Valverde bokájára. A Mundo Deportivo beszámolója szerint a szünetben az öltözőfolyosón is volt némi csetepaté, amelynek a végén mindkét csapat egyik stábtagja kapott egy-egy piros lapot.

Feszült hangulatban folytatódott a második félidő. Újabb VAR-vizsgálat után Dean Huijsen jutott a kiállítás sorsára Giuliano Simeone lerántásárért, Alejandro Grimaldo pedig magabiztosan értékesítette a jogosan megítélt tizenegyest. Nem sokkal később a végig jól futballozó Simeone jobb oldali beadása után Jonathan David növelte a hazaiak előnyét.

Több mint 70 ezren foglaltak helyet a Wanda Metropolitano Stadionban, és a többség hangosan olézott, amikor az Atleti eldugta a labdát a Real Madrid elől. A vendégek nem adták fel, Bernardo Silva szabadrúgása után Antonio Rüdiger fejelt a kapu jobb oldalába, így izgalmas lett a hajrá. Hat percet hosszabbított a játékvezető, de az állás már nem változott. Az utolsó percekben Diego Simeone önkívületi állapotban buzdította a hazai drukkereket, majd a lefújás után egyből örömittasan rohant be az öltözőbe. A Király-kupa és a BL után a La Ligában is legyőzte José Mourinhót. 2–1