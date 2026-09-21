Kiemelt lesz a magyar válogatott a Davis-kupa sorsolásán

A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis-kupában.
A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy hétvégén a sorozat osztályozóján 4–0-ra legyőzték Luxemburgot.
Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese kiemeltként Chilét, Horvátországot, Brazíliát, Japánt, Dániát, Indiát, Szerbiát, Szlovákiát, Ecuadort, Norvégiát, Perut, Monacót és Tajvant kaphatja majd ellenfélnek.
Legfrissebb hírek
Davis-kupa: Marozsán Fábián kezd Luxemburg ellen
Tenisz
2026.09.17. 13:45
Udvardy Pannának a 16 között véget ért a guadalajarai torna
Tenisz
2026.09.15. 23:03