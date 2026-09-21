Nemzeti Sportrádió

Kiemelt lesz a magyar válogatott a Davis-kupa sorsolásán

2026.09.21. 21:07
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(Fotó: Getty Images)
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Davis Kupa tenisz magyar férfi tenisz válogatott
A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis-kupában.

A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy hétvégén a sorozat osztályozóján 4–0-ra legyőzték Luxemburgot.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese kiemeltként Chilét, Horvátországot, Brazíliát, Japánt, Dániát, Indiát, Szerbiát, Szlovákiát, Ecuadort, Norvégiát, Perut, Monacót és Tajvant kaphatja majd ellenfélnek.

 

Davis Kupa tenisz magyar férfi tenisz válogatott
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