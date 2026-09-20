Raphinha csaknem nyolc évtizedes klubrekordot döntött meg

A katalán alakulat előző csúcstartója César Rodríguez Álvarez volt, aki az 1948–1949-es idény első nyolc meccsén 13-szor volt eredményes.

A mostani csapatkapitány pedig a szombat esti találkozón lett rekorder, mivel a Sevillában aratott 3–1-es siker alkalmával ő szerezte együttese összes találatát, azaz ugyanúgy mesterhármast produkált, mint a hétközi bajnokin, amikor a katalánok 7–2-re kiütötték a vendég Racing Santandert.

Raphinha a 14 gólt hét La Liga-meccsen és a holland Feyenoord elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen gyűjtötte, utóbbin a Barcelona hazai pályán 5–1-re diadalmaskodott, akkor a brazil sztár kétszer talált be. A 29 éves Raphinha 2022 óta játszik a Barcában, amellyel három spanyol bajnoki címet, egy spanyol Szuperkupát és egy Király-kupát nyert. A 2024–2025-ös idényben ő volt a Bajnokok Ligája gólkirálya.

A Mundo Deportivo értesülése szerint még a Sevilla elleni összecsapás előtt megállapodott vele a klubvezetés, hogy szerződését 2029-ig meghosszabbítják.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

SEVILLA–BARCELONA 1–3 (1–1)

Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion. Vezette: Martínez Munuera

Sevilla: Vlahodímosz – I. Sánchez, Sangante (Carmona, 68.), Castrín, Suazo – Agoumé, Kocsorasvili (I. Romero, 68.) – Sierra (Guridi, 78.), Y. Fofana (A. González, 78.), Correia (Ejuke, 59.) – Ure. Vezetőedző: Luis García

Barcelona: Livakovic – E. García, Cubarsí, Christensen (G. Martín, 60.), Cancelo – Fermín (Olmo, 76.), Rodri, Pedri (Bernal, 86.) – Yamal, Raphinha (Adeyemi, 76.), Gordon (G. Jesus, 86.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Y. Fofana (19.), ill. Raphinha (22., 52., 69.)