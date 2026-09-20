Nemzeti Sportrádió

Diego Simeone: Okozzunk kárt a Realnak!

GY. B.GY. B.
2026.09.20. 11:22
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Meglehet, Diego Simeone vezetőedző nem csupán gólerős játékot vár el csapatától a vasárnapi madridi derbin (Fotó: AFP)
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Real Madrid Atlético Madrid La Liga
Szikrázó összecsapásra számíthat vasárnap a madridi derbire tizenhárom év elteltével visszatérő José Mourinho, az Atlético ugyanis igyekszik elrontani a királyiak játékát.

ALIGHA NEVEZHETŐ a főszereplőknek könnyed vasárnapi programnak a madridi derbi, amelyen ezúttal az Atlético fogadja a Realt. Jóllehet a fővárosiak egyelőre csak kullognak a lehengerlőn futballozó Barcelona mögött, ez is csak egy újabb érv a szikrázó összecsapásra, elvégre egyikük sem szeretne még jobban lemaradni.

Az Atlético veszített eddig több pontot (négy győzelem, egy döntetlen, egy vereség a királyiak öt győzelemből és egy vereségből álló mérlegével szemben), de Diego Simeone vezetőedző csapata bőven meríthet erőt és ihletet a két csapat legutóbbi bajnokijából, amelyet a Wanda Metropolitánóban játszottak: a szinte napra pontosan egy évvel ezelőtti meccsen a hazaiak 5–2-vel küldték haza az ősi riválist.

Ehhez képest az argentin tréner így fogalmazott a rangadót felvezető sajtótájékoztatóján: 

„Az előző mérkőzésnek semmi köze a mostani derbihez, nem hiszem, hogy hatással lenne rá. Két csapat, tele jó futballistával, és nekünk kell elvinnünk a játékot abba az irányba, hogy a legtöbb kárt okozzuk a Real Madridnak. A kulcs talán az lesz, ha elérjük, hogy a vendégek ne érezzék magukat kényelmesen a gyors átmenetekben, ez ugyanis az egyik legfőbb fegyverük.”     

Másképpen megfogalmazva: megint arra lehet számítani, hogy az Atlético igyekszik csírájában elfojtani minden Real-támadást, és ehhez nem megy a szomszédba keménységért.

„Nem szeretném összevetni a keretekben rejlő lehetőségeket. Legyen annyi elég, hogy az Atléticónál évek óta építkeznek, tisztelem, becsülöm a csapatot, és szerintem az idény végén a bajnoki címért küzd majd” – reflektált diplomatikusan kollégája szavaira a Real Madridot irányító José Mourinho, aki edzőként tizenhárom év elteltével tér vissza a madridi derbire.

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Getafe–Málaga (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Deportivo–Real Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Espanyol–Elche 1–3 (Chust 72. – öngól, ill. Fer Nino 26., 29., Valera 78.)
Kiállítva: Redondo (Elche, 6.)
Szombaton játszották:
Osasuna–Rayo Vallecano 1–1 (Budimir 16., ill. Camello 51.)
Athletic Bilbao–Alavés 0–0
Celta Vigo–Racing Santander 5–0 (H. González 31. – 11-esből, Moriba 43., M. Morán 69., P. Durán 78., 90+2.)
Sevilla–Barcelona 1–3 (Y. Fofana 19., ill. Raphinha 22., 52., 69.)

 

 

 

Real Madrid Atlético Madrid La Liga
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