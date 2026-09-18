A közel 90 perces emberhátrány dacára meglett az Elche első idénybeli győzelme

Katasztrofálisan kezdpdött az Elche számára a barcelonai kiruccanás, a meccs hatodik percében Federico Redondo nagyon ügyetlenül próbálta meg hazaadni a labdát, majd azonnal – utolsó emberként – lerántotta a labdára lecsapó Bryan Zaragozát, s némi VAR-ozás után meg is kapta a piros lapot. Ezt követően az Espanyol birtokolta a labdát, majd a félidő derekán általános meglepetésre gyors egymásutánban két gólt is kapott: a 26. percben Marko Dmitrovics teljesen feleslegesen rontott ki kapujából a 16-oson kívülre egy előreívelt labdára, amelyet Fer Nino higgadtan elhúzott a szerb kapus mellett, majd az üres kapuba helyezett. Három perccel később ismét a 25 éves csatár volt eredményes, ezúttal kapásból verte be az ötös sarkáról az első gólt is előkészítő Revivo beadását. Az Espanyol válasza a 34. percben érkezett, de Zaragoza gólját egy több méteres les miatt nem adta meg a játékvezető.

A hazaiak látványosan szenvedtek az emberátrányban védekező ellenféllel szemben, sőt az 55. percben csak a kapufa mentette meg a katalánokat Cepeda megpattanó lövésénél. A remény ezzel visszatért a 72. percben, amikor a fejelni felugró Víctor Chust karjáról pattant a saját kapujába labda, de néhány perccel később végleg eldőlt a három pont sorsa. A 78. percben Germán Valera vágtázott végig az Espanyol térfelén, majd rendkívül higgadtan a kifutó Dmitrovics fölött nyeste a labdát a kapuba – parádés befejezéssel lett ismét kétgólos az Elche előnye. Manolo González együttese kétségbeesetten próbált visszajönni a meccsbe, Pere Milla be is talált, de ezúttal is lesről.

A meccs végére teljesen széteső Espanyol ennél nagyobb verésbe is beleszaladhatott volna, de Morcillo átlövését kitolta a léc alól az egyébként pocsék napot kifogó Dmitrovics. Az Elche így – dacára annak, hogy szinte a meccs teljes egészét tíz emberrel játszotta végig – megszerezte első bajnoki győzelmét, így már csak a Celta Vigo és a Málaga áll nyert mérkőzés nélkül a mostani évadban. 1–3

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

Espanyol–Elche 1–3 (Chust 72. – öngól, ill. Fer Nino 26., 29., Valera 78.)

Kiállítva: Redondo (Elche, 6.)

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16.15: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

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16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

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18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

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