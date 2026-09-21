Nemzeti Sportrádió

Magyar kick-boxos vezetőket tüntetett ki a sportági világszövetség

MTI MTI
2026.09.21. 17:51
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Fotó: Facebook/magyarkickbox
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kick-box WAKO kitüntetés
Négy magyar sportvezetőnek is mesterfokozatot adományozott a kick-box világszövetsége, a WAKO.

Az olaszországi Jesolóban zajló utánpótlás-vb nyitóünnepsége előtt a Magyar Kick-box Szakszövetség (MKBSZ) elnöki tisztségét tavasz óta betöltő Juhász Gábor 6. dan fokozatot vehetett át a szövetség hétfői tájékoztatása alapján.

Ennél még eggyel rangosabb fokozatban, 7. danban részesült három korábbi bajnok. 

Közülük Mórádi Zsolt tíz világbajnoki aranyérmével minden idők legeredményesebb kick-boxosa, emellett a WAKO sportolói bizottságának vezetőjeként évek óta tagja a világszervezet elnökségének. Dancsó Zoltán hat világbajnoki címet szerzett, az MKBSZ alelnöke, valamint a light-contact és a kick-light szakágak magyarországi vezetője. Jároszkievicz Krisztián is sokszoros világ- és Európa-bajnok, továbbá a világ egyik legeredményesebb egyesülete, a Halker-Király Team vezetőedzője.

A kitüntetettek a WAKO elnökétől, Roy Bakertől, illetve az európai szövetség vezetőjétől, Espen Lundtól vehették át dan diplomájukat.

 

kick-box WAKO kitüntetés
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