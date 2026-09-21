Még hat magyar éremesély él az ökölvívó Eb-n

Lányaink előtt le a kalappal! Azok után, hogy a +80 kilós Szira Zsófia már biztosan érmes (szerdán elődöntőzik), Szeleczki Lilla, Horváth Laura és Hámori Luca pedig a nyolc között jár, az 57 kilós súlycsoportban a 4. helyen kiemelt Kuhta Vladiszlava is bejutott a negyeddöntőbe.

Mégpedig ellentmondást nem tűrő, remek bunyóval, ami az egész évét jellemzi, ennek köszönhette egyebek mellett a brazíliai világkupaverseny ezüstérmét is. Szófiában a görög Panagiota Kuzilu várt rá a nyolc közé jutásért, végig a kazahból lett tündéri magyar lány dominált, a harmadik menetben pedig a mérkőzésvezető be is szüntette az egyoldalú küzdelmet. Szerdán következhet a francia Amina Zidani elleni csata az Európa-bajnoki éremért. Dacára annak, hogy a 33 éves rivális Európai Játékok-győztes és vb-bronzérmes, jó esélyekkel!

„Erős volt a görög ellenfelem, minden tiszteletem az övé, ezért aztán különösen örülök annak, hogy a harmadik menetben sikerült a meccset befejeznem. Megyek tovább!” – mondta a nyolcaddöntő után a boldog Kuhta Vladiszlava.

Akilov Pilip jó ideje a magyar férfi ökölvívás frontembere, csak a későbbi olimpiai bajnok ukrántól kapott ki Párizsban (80 kg-ban), 16 év után szerzett világbajnoki érmet tavaly ilyenkor Liverpoolban (ugyancsak 80 kg-ban), most pedig már középsúlyú, azaz 75 kilós (ráadásul fogyaszt tovább, Los Angelesnek már 70 kilóban akar nekifutni!), és újabb egyértelmű győzelmet aratott.

A nyolc közé jutásért egy izraeli bunyós, Miroslav Kapuler várt rá, nem megoldhatatlan feladat, és Akilov érvényesítette is a papírformát. Valamennyi pontozónál vitte az első és a harmadik menetet, amely előtt már nem is volt különösebb izgulnivaló, 5:0 lett a vége. Szerdán este az éremért már minden tudására szükség lesz, hiszen a tavalyi IBA-világbajnokság orosz aranyérmese, a Dubajban lehengerlő bunyóval győztes Iszmail Mucolgov áll majd a piros sarokban…

A Vasas-Süllős 70 kilós bajnoka, Hankó Kálmán újoncként rendkívül kellemes meglepetést szerzett Szófiában azzal, hogy két brusztos győzelemmel eljutott a legjobb nyolcig, ott azonban a minden menetet megnyerő azeri Nabi Iszgandarov már túl erős volt neki, így az ötödik helyen zárja az Eb-t.

Kedden egyaránt éremért bokszol Szeleczki Lilla (48 kg) a 2018-as vb ezüstérmese, a 30 éves ukrán Hanna Ohota, Horváth Laura (51 kg) a német Maxi Klötzer, Hámori Luca (65 kg) pedig a lett Beatrise Rozentale ellen. És hasonló lesz a tét Szaka Istvánnak (50 kg) is, akire a tavalyi IBA-világbajnok azeri Szubhan Mamedov vár.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Férfiak. Negyeddöntő. 70 kg: Iszgandarov (azeri)–Hankó Kálmán p. gy.

Nyolcaddöntő. 75 kg: Akilov Pilip–Kapuler (izraeli) p. gy.

Nők. Nyolcaddöntő. 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Kuzilu (görög) d. f. gy. a 3. m-ben

Kuhta Vladiszlava (jobbra) a negyeddöntőben sem szeretne megállni

Fotó: Kincses Margit