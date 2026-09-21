A stabil védekezés a győri kézilabdázók sikereinek alapja

Hibátlanul rajtolt a győri együttes az új évadban, az elmúlt egy hónap alatt a kisalföldiek előbb megnyerték a Szuperkupát, majd a K&H Ligában és a Bajnokok Ligájában is sorra arattak biztos győzelmeket. A támadójáték hatékonysága olykor még hagy maga mögött némi kívánnivalót, de nincs könnyű helyzetben Per Johansson vezetőedző. Egyrészt be kell építenie az új játékosokat, másrészt fokozatosan vissza kell szoktatni a szülés után visszatérő kézilabdázókat, ráadásul fontos láncszemek hiányoznak sérülés miatt. A bal szélen például Bo van Wetering és Fodor Csenge hiányában csak a 17 éves Zákányi Janka az egyetlen kifejezetten szélsőposztra nevelt bevethető játékosa, rajta kívül olykor Bruna de Paula, Helena Elver vagy Estelle Nze-Minko húzódik ki a pálya bal oldalára.

A győriek védekezése viszont nagyszerűen működik, ezt láthattuk vasárnap is, a norvég bajnok Storhamar eleve néggyel kevesebb lövésig jutott, ennek 54 százalékát hárították a kapusok – az első félidőben Szemerey Zsófi öt védéssel zárt, a másodikban Sandra Toft tizeneggyel. „Jó mérkőzést játszottunk, különösen a védekezésünk működött nagyszerűen, de támadásban is megfelelően teljesítettünk. Sok helyzetet kihagytunk, ennek ellenére összességében nagy győzelmet arattunk és pozitív érzésekkel távoztunk” – értékelt a rutinos dán kapus.

Ha megvizsgáljuk tüzetesebben az ETO három eddigi BL-találkozóját, a Podravka 55 támadást vezethetett a győriek ellen, ebből 23 végződött góllal (ez 54 százalékos hatékonyság). A Nyköbing elleni hazai találkozón a dán csapat 65 alkalommal próbálkozhatott, mindösszesen 25-ször talált be (38%), míg múlt vasárnap a Storhamar 60 támadásának a harmada végződött góllal.

Johansson mester is rendre kiemelte értékeléseiben a védekezést, a Podravka ellen szerinte ez volt a döntő tényező, a Nyköbinggel szemben az első félidőben „az egyik legnagyszerűbb védekezést mutatta be a csapat”, míg múlt vasárnap „hátul kimagasló mérkőzést játszottunk”.

A támadójáték és a helyzetkihasználás terén még tud hová javulni az ETO, és erre szükség is lesz az októberi találkozókon, előbb a román Gloria Bistrita, majd a francia Metz érkezik az Audi Arénába, utána a dán Odense otthonába utaznak a kisalföldiek – ezek magasabban jegyzett ellenfelek, mint a szeptemberiek. A zöld-fehérek 155 alkalommal próbálkoztak az eddigi három meccsen lövéssel, ebből 91 gól született, vagyis nincs meg a hatvan százalék.

A győrieknél vasárnap a kilencgólos Helena Elver tűnt ki a mezőnyjátékosok közül, és Tjasa Stanko formája továbbra is kiváló. A szlovén kézilabdázó 20 találatnál tart az elitligában, a jobbszélső Emilie Hovden csupán eggyel marad el tőle.

STORHAMAR GYŐR 20/43 (46%) Gól/lövés 30/47 (64%) 17/47 (36%) Védés/lövés 23/43 (54%) 3/4 (75%) Gól/indítás 3/6 (50%) 3/12 (25%) Gól/szél 3/6 (50%) 3/14 (21%) Gól/átlövés 2/4 (50%) 4/5 (80%) Gól/beálló 5/7 (71%) 4/4 (100%) Gól/betörés 14/20 (70%) 17 Technikai hiba 14 20/60 (33%) Gól/támadás 30/61 (49%) PÁRBAJ: SOKKAL TÖBB GYŐRI GÓL BETÖRÉSBŐL

NŐI KÉZILABDA BL

B-CSOPORT, AZ ETO EDDIGI MÉRKŐZÉSEI

2026. szeptember 5.

Podravka Koprivnica (horvát)–Győri Audi ETO KC 23–26

2026. szeptember 12.

Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán) 35–25

2026. szeptember 20.

Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC 20–30

KÖVETKEZIK

2026. október 3.

Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román)

1. FORDULÓ



Storhamar (norvég)–Metz (francia) 23–32

2026. szeptember 6.

HSG Blomberg-Lippe (német)–Gloria Bistrita (román) 23–28

Nyköbing Falster (dán)–Odense Handbold (dán) 27–27

2. FORDULÓ

2026. szeptember 13.

Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát) 31–24

Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román) 40–26

3. FORDULÓ

2026. szeptember 19.

HC Podravka (horvát)–Metz Handball (francia) 24–35

