Újabb vereség, az utolsó helyen megy a válogatott szünetre a Csíkszereda

Az Ilie Oana Stadion rendkívül kopott gyepszőnyege (az aréna 2011-es átadása óta egyszer sem cserélték ki) nem tette lehetővé a labda gyors járatását, a pozíciós játékban pedig az első félórában az FK volt a jobb. A főleg átlövésekkel próbálkozó csíkiak közül Gabriel Lima centikkel mellé szálló próbálkozása volt a legveszélyesebb, míg a hazaiak első komoly lehetőségnél Rodrigo Martins az üres kapu fölé fejelt, a 19. percben pedig Lima hiába sodorta közelről a Petrolul kapujába a labdát, de a VAR szerint a támadást elindító Eppel Márton szabálytalan fejpárbajjal szerzett labdát – szabályosnak tűnő gólt vettek el a csíkiaktól. A szünet előtti perceket már a Petrolul uralta, de Léo Teixeira fölé küldte a labdát, Bran Flores ravasz szabadrúgását pedig Pap Eduard hárította.

A második félidőben viszont egyből hátrányba került Csíkszereda, Pászka Lóránd passzolt ellenfélhez a saját tizenhatosa előtt, a hazaiak pedig két passzból tökéletes helyzetbe hozták Martinst, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt. Innen kezdve pedig még lassúbb lett az amúgy sem magas iram, az FK nem talált fogást a Petrolul védelmén, míg a házigazda várta a kontralehetőségeket. A második gólt azonban végül egy balról beívelt szabadrúgás után jött, a csíki védők közül kilépő Paul Papp hat méterről, a levegőből vágta a hálóba a labdát. Az FK közben továbbra is csak távolról lődözgetett, mert Eppel beadásánál a tizenegyes pontnál üresen érkező Nino Kukovec nem találta el a labdát. A Petrolul pedig kihagyta a helyzeteit, mintegy érezve, hogy semmi sem fenyegeti a sikerét.

ROMÁN SUPERLIGA

10. forduló

Petrolul Ploiesti–FK Csíkszereda 2–0 (Martins 46., Papp 69.)

Csíkszereda: Hegedűs János, Ódor Máté, Pászka Lóránd és Szabó Alex végigjászotta a találkozót, utóbbi sárga lapot kapott; Horváth Artúr kezdőként 66 percet játszott; Eppel Márton a 78. percig volt a pályán; Czékus Ádám a szünetben állt be; Magyar Zsolt, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás kispados volt.