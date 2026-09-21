Borbély Balázs: Büszke vagyok, hogy hozzájárulhattam az ETO bajnoki címéhez

Mintha tényleg világsztárok érkeztek volna, olyan izgatottsággal üdvözölték a biatorbágyi és etyeki kis futballistapalánták a válogatott labdarúgóit, akik járgányaikban egymás után begördültek a Haraszthy Pincészetbe, amely vendégül látta a HLSZ Díjátadó Gála idei kitüntetettjeit és illusztris vendégeit. Persze a mi gyerekeinknek Szappanos Péter, Lukács Dániel vagy Osváth Attila is olyan futballcsillag, akinek az aláírása kincset ér, hát még a valódi nemzetközi sztár Szoboszlai Dominiké!

„Jön Szobo!” – kiáltottak fel a gyerekek, amikor egy nagyobb fekete autó is elgurult az egyik etyeki kúria mellett, a Liverpool klasszisa azonban ezúttal nem jelent meg, pedig biztosan egyetlen kissrác sem maradt volna autogram nélkül: egy éve jó negyven percen keresztül osztogatta az aláírásokat, pedig már rég a pódiumra szólították volna. Hiába, nem felejtette el, honnan indult.

Szalai József sem, aki az idei remek bajnoki teljesítményével és kivételes gólérzékenységével érdemelte ki a válogatott meghívót.

„Az első telki edzésen túl vagyok, más azért a szint, mint amit eddig megszoktam, de nagyon élvezem – mondta lapunknak a gála előtt a Paks centere, egyszersmind az előző idény második legjobbjának választott másodosztályú labdarúgó (Mezőkövesden szerepelt). – Van bennem drukk, szeretném megmutatni, hogy méltán hívtak meg. Minden tréningen mindent beleadok, remélem, megkapom a lehetőséget, és igyekszem élni vele. Varga Barnabás sajnálatos kiesésével megnőtt talán az esélyem a pályára lépésre, ha megadatik, meg akarom mutatni, mit tudok.”

Hat gólt szerzett a bajnokságban, ha csak egyet, na jó, kettőt a Nemzetek Ligájában is berámol, panasz nem érheti.

Fiatal autogramvadászok gyűrűjében a labdarúgók az etyeki díjátadón (Fotó: Árvai Károly)

A Hivatásos Labdarúgók Szervezetének elnökét, Horváth Gábort sem, aki állhatatos munkával igyekszik segíteni a honi labdarúgókat.

„Ezúttal is ünneplünk – kezdett bele megnyitó beszédébe a HLSZ első embere. – A díjazottakat nyilvánvalóan, akik egytől egyik megdolgoztak az elismerésükért, mi pedig örülünk, hogy értük dolgozhatunk. Igyekszünk a munka- és életkörülményeiken javítani. Futballistakörökben ma már szerencsére tudvalevő, ha bárkinek bármilyen problémája adódik a szerződések kapcsán, minket bátran megkereshet. A díjazottaknak persze a megérdemelt kitüntetésen túl a felelősségük is megvan, nekik is segíteniük kell azokat a csapatársakat, akik hasonló szintre próbálnak eljutni.”

S ha már felelősségvállalás: abban élen jár idehaza a Máltai Szeretetszolgálat, amely éjt nappallá téve igyekszik a hátrányos helyzetűek mindennapjait megkönnyíteni. A Máltai SE elnöke, Bőle Tamás örömmel újságolta, hogy Horváth Gábor jogi tanácsokkal segíti a sportegyesület munkáját, a HLSZ pedig támogatja az SE által szervezett országos labdarúgó-bajnokságot.

Két különleges díjat is kiosztott a szervezet. Átadták a Fülöp Márton-különdíjat, amit az a kapus vehetett át, aki a legbravúrosabb védést mutatta be, és persze összességében is kiválóan teljesített. Az elismerést minden évben egy független bizottság ítéli oda, a választásuk Gundel-Takács Bencére esett, a Zalaegerszeg válogatott kerettag kapusa elmondta, igyekszik méltó lenni a névadóhoz. A legnagyobb visszatérő díját pedig a debreceni Kusnyír Erik vehette át, aki megküzdve súlyos sérülésével egy év és kilenc hónap után futballozhatott ismét.

Bódog Tamásnak csak néhány meccset kellett kihagynia, egészen más okból, s mint az elmúlt idény harmadik legjobb edzője megjegyezte, ezután csak azt mondja majd, amit hallani akarnak. Kérdés, ki tud-e bújni a bőréből. Tény, a Nyíregyházát nagyszerű munkával tartotta bent, de nála is jobban teljesített a HLSZ első helyezettje, Borbély Balázs, aki az ETO-t vezette bajnoki címig. Az azóta a Ferencvárost irányító mester elbűvölő családjával érkezett meg az eseményre.

„Azon múlt talán a sikerünk, hogy összetartó közösséget tudtunk kovácsolni – mondta a díjjal a kezében. – Örülök, hogy ezen a jeles eseményen újra láthatom néhány korábbi játékosomat. Büszkeséggel tölt el, hogy hozzájárulhattam a Győr bajnoki címéhez.”

Ahogy az ő elsősége, az sem keltett különösebb meglepetést, hogy a legnagyszerűbb külföldön játszó labdarúgó Szoboszlai Dominik lett, a legjobb hazai futballista pedig Vitális Milán.

Samuel Petrás lett az év kapusa (Fotó: Árvai Károly)

A HLSZ az elmúlt bajnoki idény álomcsapatát is megválasztotta: Samuel Petrás – Osváth Attila, Toon Raemaekers, Csinger Márk, Daniel Stefulj – Szűcs Tamás, Vitális Milán, Szendrei Norbert – Lukács Dániel, Bárány Donát, Nadir Benbuali.

Néhányuk a következő napokban egy másik tizenegyben is megmutathatja, mit tud…

A HLSZ DÍJAZOTTJAI

A legjobb edző: Borbély Balázs (ETO FC)

A legjobb NB II-es játékos: Urblík József (Vasas)

A legjobb 21 éven aluli játékos: Tóth Alex (Bournemouth)

A legjobb kapus: Samuel Petrás (ETO FC)

A legjobb mezőnyjátékos: Vitális Milán (ETO FC)

A legjobb külföldön játszó magyar játékos: Szoboszlai Dominik (Liverpool)

Fülöp Márton-különdíj: Gundel-Takács Bence (ZTE FC)

A legnagyobb visszatérő: Kusnyír Erik (DVSC)

A legjobb női kapus: Milica Kosztics (Ferencváros)

A legjobb női mezőnyjátékos: Nagy Viktória (Ferencváros)

A legjobb külföldön játszó női magyar játékos: Pusztai Sára (OH Leuven)