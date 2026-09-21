Nemzeti Sportrádió

Hat gólt szerezve nyert a veretlen Berettyóújfalu a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.21. 21:25
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Simán nyert a Berettyóújfalu (Fotó: MVFC Berettyóújfalu/Facebook)
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A férfi futsal NB I 6. fordulójában a veretlen Berettyóújfalu 6–1-re megverte a még pont nélküli Kincsem Lovaspark Futsalt.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
6. FORDULÓ
Berettyóújfalu–Kincsem Lovaspark Futsal 6–1
Szeptember 28-án játsszák
18.30: DEAC–Nyíregyháza
19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal
20.30: TFSE–Aramis SE
20.30: Airnergy FC–Veszprém
20.45: Újpest–Magyar Futsal Akadémia

Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

 

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