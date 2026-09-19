Nemzeti Sportrádió

Livakovic állt a Barcelona kapujában, Raphinha-tripla a Sevilla ellen

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.19. 23:00
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Raphinha nem sokáig engedte, hogy a Sevilla előnyben legyen (Fotó: Getty Images)
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Raphinha Barcelona Spíler Tv Dominik Livakovic Sevilla La Liga
A Barcelona 3–1-re legyőzte idegenben a Sevillát a La Liga 7. fordulójának szombati játéknapján, annak is a záró mérkőzésén.

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
SEVILLA–BARCELONA 1–3 (1–1)
Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion. Vezette: Martínez Munuera
Sevilla: Vlahodímosz – I. Sánchez, Sangante (Carmona, 68.), Castrín, Suazo – Agoumé, Kocsorasvili (I. Romero, 68.) – Sierra (Guridi, 78.), Y. Fofana (A. González, 78.), Correia (Ejuke, 59.) – Ure. Vezetőedző: Luis García
Barcelona: Livakovic – E. García, Cubarsí, A. Christensen (G. Martín, 60.), Cancelo – Fermín (Olmo, 76.), Rodri, Pedri (Bernal, 86.) – Yamal, Raphinha (Adeyemi, 76.), Gordon (G. Jesus, 86.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Y. Fofana (19.), ill. Raphinha (22., 52., 69.)

A hazaiak Youssouf Fofana fejesével kerültek előnybe a 19. percben, de Raphinha nem sokkal később egyenlített. A brazil támadó a második félidő elején ismét eredményes volt, majd a 69. percben Lamine Yamal második előkészítése után megszerezte a harmadik gólját is, így mesterhármast ért el.

A Barcelona a folytatásban megőrizte előnyét, és újabb győzelmével továbbra is hibátlan mérleggel áll a bajnokságban.

 

 

 

Raphinha Barcelona Spíler Tv Dominik Livakovic Sevilla La Liga
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