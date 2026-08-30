Nemzeti Sportrádió

Két öngól kellett hozzá, de több mint nyolc év után újra élvonalbeli bajnokit nyert a Depor

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.30. 23:28
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Régóta vártak a Depornál erre a győzelemre (Fotó: Getty Images)
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Valencia Deportivo Athletic Bilbao Celta Vigo La Liga
A Deportivo hazai pályán 3–1-re legyőzte a Valenciát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójának vasárnapi játéknapján, majd az Athletic Bilbao nyert 2–0-ra a Celta Vigo vendégeként.

Legutóbb 2018. április 14-én nyert az élvonalban bajnokit a Depor, amely idén tért vissza az első osztályba, és a jelenlegi idényt két döntetlennel kezdte. A La Coruna-i csapat öngóllal került előnybe, César Tárregáról pattant be a labda a kapuba egy szöglet után, majd négy percre rá a rutinos Pierre-Emerick Aubameyang emelt ziccerben a kapuba 13 méterről. Ezután hamar szépített a Valencia, Umar Sadiq csapott le egy labdára a hazai tizenhatoson belül, majd a bal alsóba lőtt. A második félidőben Mouctar Diakhaby is öngólt szerzett, miután becsúszva nem tudott menteni. Ezt az előnyét már megőrizte a Deportivo, az sem számított, hogy Adria Altimira a hajrában begyűjtötte a második sárga lapját; így tehát több mint nyolc év után újra meccset nyert a La Ligában a Depor. 3–1

Az Athletic Bilbao az első félidő közepén két gólt szerzett, előbb Álex Berenguer tekert 11 méterről a kapu bal oldalába, majd két percre rá Robert Navarro lőtt kapufás gólt nyolc méterről. A Celta Vigo hiába támadott, csak kapufáig jutott, így másodszor is pont nélkül maradt hazai pályán, a baszkok viszont két vereség után nyertek. 0–2

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Deportivo–Valencia 3–1 (Tárrega 13. – öngól, Aubameyang 17., Diakhaby 59. – öngól, ill. Sadiq 26.)
Kiállítva: Altimira (90+3., Depor)
Celta Vigo–Athletic Bilbao 0–2 (Berenguer 20., R. Navarro 22.)
Real Madrid–Málaga 4–0 (Jude Bellingham 19., Herrero 26. – öngól, K. Mbappé 30., Güler 90+1.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Sevilla–Atlético Madrid 1–3 (Sierra 66., ill. Baena 4., 33., Lookman 26.)
Levante–Real Betis 5–2 (Dela 24., Bardeli 45+1., Brugue 56., 70., Olasagasti 90+5., ill. Bartra 34., R. Riquelme 45+4.)
Real Sociedad–Espanyol 2–1 (Barrenetxea 4., Oskarsson 61., ill. Fernández Jaen 45.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. B. Sangaré 78., Nino 79.)
Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)

 

 

Valencia Deportivo Athletic Bilbao Celta Vigo La Liga
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