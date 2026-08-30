Két öngól kellett hozzá, de több mint nyolc év után újra élvonalbeli bajnokit nyert a Depor

Legutóbb 2018. április 14-én nyert az élvonalban bajnokit a Depor, amely idén tért vissza az első osztályba, és a jelenlegi idényt két döntetlennel kezdte. A La Coruna-i csapat öngóllal került előnybe, César Tárregáról pattant be a labda a kapuba egy szöglet után, majd négy percre rá a rutinos Pierre-Emerick Aubameyang emelt ziccerben a kapuba 13 méterről. Ezután hamar szépített a Valencia, Umar Sadiq csapott le egy labdára a hazai tizenhatoson belül, majd a bal alsóba lőtt. A második félidőben Mouctar Diakhaby is öngólt szerzett, miután becsúszva nem tudott menteni. Ezt az előnyét már megőrizte a Deportivo, az sem számított, hogy Adria Altimira a hajrában begyűjtötte a második sárga lapját; így tehát több mint nyolc év után újra meccset nyert a La Ligában a Depor. 3–1

Az Athletic Bilbao az első félidő közepén két gólt szerzett, előbb Álex Berenguer tekert 11 méterről a kapu bal oldalába, majd két percre rá Robert Navarro lőtt kapufás gólt nyolc méterről. A Celta Vigo hiába támadott, csak kapufáig jutott, így másodszor is pont nélkül maradt hazai pályán, a baszkok viszont két vereség után nyertek. 0–2

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Deportivo–Valencia 3–1 (Tárrega 13. – öngól, Aubameyang 17., Diakhaby 59. – öngól, ill. Sadiq 26.)

Kiállítva: Altimira (90+3., Depor)

Celta Vigo–Athletic Bilbao 0–2 (Berenguer 20., R. Navarro 22.)

Real Madrid–Málaga 4–0 (Jude Bellingham 19., Herrero 26. – öngól, K. Mbappé 30., Güler 90+1.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Sevilla–Atlético Madrid 1–3 (Sierra 66., ill. Baena 4., 33., Lookman 26.)

Levante–Real Betis 5–2 (Dela 24., Bardeli 45+1., Brugue 56., 70., Olasagasti 90+5., ill. Bartra 34., R. Riquelme 45+4.)

Real Sociedad–Espanyol 2–1 (Barrenetxea 4., Oskarsson 61., ill. Fernández Jaen 45.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. B. Sangaré 78., Nino 79.)

Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)