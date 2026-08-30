Serie A: nyert Nápolyban a Como, hibátlan maradt az Inter és a Lazio

Rangadót rendeztek Nápolyban, ahol az előző bajnokság 2. és 4. helyezettje csapott össze a Como vendégjátéka alkalmával. Nyomasztó labdabirtoklási fölénnyel kezdte a találkozót a vendégcsapat, vezetést mégis a házigazdák szerezhettek volna Mathías Olivera révén, ám az uruguayi játékos az öt és felesről ziccerben csúnyán a kapu fölé lőtt. Ami nem jött össze neki, sikerült a túloldalon Martin Baturinának, aki a 17. percben remek labdát kapott Assane Diaótól a center posztján, és fordulásból mesterien kilőtte a bal alsó sarkot. Szűk negyedóra elteltével érkezett a Napoli válasza: Rasmus Höjlund forgolódott szépen a comói tizenhatos előterében, majd ballal a kapu bal oldalába helyezett. De nem sokáig örülhetett az egyenlítésnek a hazai közönség, három perccel később ugyanis egy borzasztóan sikerült nápolyi felszabadítás után Anasztasziosz Duvikasz lecsapott a labdára, és a kapust is kicselezve újból megszerezte a vezetést a látogatóknak.

A második félidőben a vesztésre álló nápolyiak vezetőedzője, Massimiliano Allegri csatasorba küldte Kevin De Bruynét és Leonardo Spinazzolát is – előbbi egy kapu előtti fejpárbaj után lent is maradt –, de velük sem lett számottevően hatékonyabb a hazai alakulat. A 80. percben aztán a veterán belga középpályás veszélyes lövéssel jelentkezett, de próbálkozása kevéssel elkerülte a kaput, akárcsak kicsivel később a szintén csereként beálló David Neresé. A hajrába fordulva növelte a nyomást a Napoli, a játékidő utolsó percében a spanyol hátvéd, Rafa Marín fejelhetett volna gólt szöglet után, ám pont Jean Butez ölébe bólintott. A hosszabbításban Stanislav Lobotka betalált a lombardiaiak kapujába, de a gólt szabálytalanság előzte meg – tulajdonképpen már nem is meglepetés, ha a Como elkap egy tradicionális nagycsapatot. 1–2

A tartományi rivális Monza elleni hazai győzelem után Szardínián, a Cagliari otthonában is hamar vezetést szerzett az Inter: a 9. percben Nicolo Barella passzából Hakan Calhanoglu remek távoli lövéssel vette be Elia Caprile kapuját. A címvédő ezután sem vett vissza a tempóból, akár többgólos előnnyel is mehetett volna szünetre, de különböző okokból sem Manuel Akanji, sem Federico Dimarco, sem pedig Francesco Pio Esposito nem tudott a kapuba találni.

A hatalmas fölényben játszó vendégekkel szemben a szárdok gyakorlatilag semmilyen veszélyt sem jelentettek a kapura, ha sikerült is ellentámadást vezetniük, próbálkozásaikat már a milánóiak térfelének közepén lekapcsolta az ezúttal fehér mezes védelem. A túloldalon annál többször játszották ki sakk-mattra a hátsó alakzatot a látogatók, egy ilyen látványos összjáték végén hagyta ki Lautaro Martínez a meccs talán legnagyobb helyzetét. A rengeteg elpuskázott lehetőség biztosan nem nyugtatta meg Cristian Chivut, a bajnokcsapat vezetőedzőjét, aki egyre vehemensebben ösztökélte tanítványait a pontosabb befejezésekre. Nem véletlenül: a Cagliari a hajrában nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, s 85. percben Adam Adopo ziccerénél csak egy remek blokk mentette meg a milánóiakat a góltól, de hiába szorították a kapujuk elé vendégeiket, a várva várt gól nem született meg. 0–1

Az Olimpiai Stadionban huszonöt percbe telt, mire a Lazio feltörte a Genoa védelmét: a rómaiaktól az új szerzemény, Davide Frattesi talált be, aki Nuno Tavares beadására érkezett a lehető legjobb ütemben. Azt ekkor kevesen hitték, ez lesz a két, kaput eltaláló lövés egyike, de tény: a ligúriaiak nem is nagyon próbálkoztak, a fővárosiak pedig általában nem jól állították be az irányzékot. A hazaiaknak így nem sikerült újabb gólt szerezniük, de bolognai sikerük után másodszor is 1–0-ra győztek, így Gennaro Gattuso tanítványai is százszázalékosak.

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Napoli–Como 1–2 (Höjlund 30., ill. M. Baturina 17., Duvikasz 33.)

Cagliari–Internazionale 0–1 (Calhanoglu 9.)

Lazio–Genoa 1–0 (Frattesi 25.)

Hétfőn játsszák

18.30: Lecce–Roma (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Juventus–Parma 2–0 (N. González 63., Koopmeiners 88.)

Fiorentina–Frosinone 0–3 (Raimondo 26., 68., Bracaglia 38.)

Monza–Udinese 2–3 (Colpani 37., G. Varela 63., ill. Piotrowski 32., H. Kamara 45., Ekkelenkamp 45+3.)

Sassuolo–Torino 2–1 (Volpato 32., Berardi 78., ill. Comuzzo 45+2.)

Pénteken játszották

Milan–Venezia 2–0 (G. Ramos 68., Halhal 89. – öngól)