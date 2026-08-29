A Levante és a Real Sociedad is megszerezte első győzelmét a La Ligában

LEVANTE–BETIS 5–2

Gólzápor a javából! A múlt idényben elképesztő hajrával benn maradó Levante azt a Betist fogadta, amely nemcsak remek idényt zárt májusban, az újat is kettőből két sikerrel kezdte. Ehhez képest a Levante nemhogy állta a sarat, az első félidőben kétszer is megszerezte a vezetést – így is 2–2-vel vonultak szünetre a felek.

A folytatásban előbb harmadszor is magához ragadta az előnyt a Levante, ezután pedig már nem lassított, s meg sem állt öt gólig – 5–2-re nyert. A hazaiak legjobbja a duplázó Roger Brugué volt.

REAL SOCIEDAD–ESPANYOL 2–1

Pellegrino Matarazzo Király-kupa-címvédő együttese nem éppen könnyű sorsolással kezdte az idényt, előbb a BL-induló Betis otthonában lépett pályára, majd a Real Madrid vendége volt. Előbbitől 1–0-ra, utóbbitól 4–1-re kapott ki. A harmadik fordulóban már visszatérhetett Baszkföldre a Real Sociedad, az ellenfél pedig az Espanyol volt – lehetőség a javításra.

Így is indult a meccs, Ander Barrenetxea már a 4. percben betalált a világbajnok Mikel Oyarzabal gólpasszából, de a félidő vége előtt, a 45. percben egyenlítettek a katalánok. A már emlegetett Sociedad-sztár, Oyarzabal a második félidőben is kiosztott egy gólpasszt: a 61. percben az izlandi Orri Óskarsson volt eredményes. A hajrában megtartotta előnyét a baszk csapat, amelynek edzőjét, a már emlegetett Matarazzót a 94. percben kiállították.

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Levante–Real Betis 5–2 (Dela 24., Bardeli 45+1., Brugué 56., 70., Olasagasti 90+5., ill. M. Bartra 34., R. Riquelme 45+4.)

Real Sociedad–Espanyol 2–1 (Barrenetxea 4., Óskarsson 61., ill. Fernández Jaen 45.)

21.30: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

17.00: Real Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)

19.30: Deportivo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.30: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. B. Sangaré 78., Nino 79.)

Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)