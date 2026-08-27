Nemzeti Sportrádió

Világbajnoki ezüstérmes kapust szerződtetett a Barcelona – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.27. 12:10
Dominik Livakovic négy évre írt alá a Barcelonához (Fotó: Getty Images)
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Barcelona Dominik Livakovic La Liga
A Barcelona labdarúgócsapata hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette Dominik Livakovicot, a világbajnoki ezüst- és bronzérmes horvát válogatott kapust.

Marc-André ter Stegen és Yaakobishvili Áron távozása után új kapust szerződtetett a Barcelona, amely csütörtök délben jelentette be Dominik Livakovic érkezését.

A 31 éves kapus a Fenerbahcétól érkezik a katalánokhoz, bár az utóbbi félszezont kölcsönben a Dinamo Zagrebnél töltötte. A Fenerhez 2028 nyaráig kötötte élő szerződés, de a Barcelona kétmillió euróért megvásárolta a játékjogát, és különböző feltételek teljesülése esetén ez az összeg további félmillió euróval nőhet.

A Marca szerint a Barcelona második kapusként számítana Livakovicra, mert Hans-Dieter Flick továbbra is Joan Garcíának szavazna bizalmat, Wojciech Szczesny pedig a harmadik számú választás lenne. A katalánoknak azonban még meg kell várniuk, hogy tudják-e regisztrálni a kapust, mert ha ez nem sikerül, akkor kölcsönadják.

A 79-szeres válogatott kapus korábban a Girona kölcsönjátékosa volt, de nem mutatkozhatott be a spanyol élvonalban. A horvát nemzeti csapattal 2018-ban világbajnoki ezüst-, 2022-ben pedig bronzérmes volt.

 

Barcelona Dominik Livakovic La Liga
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