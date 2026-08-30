NB III: hetet vágott a Pécs az Iváncsának
A labdarúgó NB III vasárnapi játéknapján a Délnyugati csoport listavezetője, a PMFC 7–0-ra legyőzte az Iváncsát, amivel továbbra is hibátlan a csoport élén, ráadásul eddigi hat bajnokiján mindössze két gólt kapott.
LABDARÚGÓ NB III
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Hajdúnánás FK 2–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Tarpa SC 3–1
Debreceni EAC–Gödöllői SK 1–2
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Sárisápi BSE–FC Sopron 1–0
1908 SZAC Budapest–Haladás FC 1–6
Balatonalmádi SE–Opus Tigáz Tatabánya 0–4
DÉLNYUGATI CSOPORT
ReBase Majosi SE–Érdi VSE 3–2
Pécsi MFC–Iváncsa KSE 7–0
DÉLKELETI CSOPORT
Kispest-Honvéd FC II–Monor SE 1–1
Gyulai Termál FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 4–0
Vasas FC II–III. kerületi TVE 3–0
Meton-FC Dabas SE–Újpest FC II 1–2
BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC 2–2
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