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El-playoff, visszavágó: FTC–Trabzonspor 1–0

La Liga: Barcelona–Athletic Bilbao

2026.08.27. 20:50
AFP
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Barcelona Bilbao Athletic Bilbao
A La Liga 2. fordulójában a Barcelona a Bilbaót fogadja – élőben az NSO-n!

 

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Barcelona–Athletic Bilbao 0–0 – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou. V:
Barcelona: Joan García – Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart – Bernal, Pedri – Lamine Yamal, Fermín López, Gordon – Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick
A kispadon: Szczesny (k.), Aller (k.), Christensen, Baldé, Koundé, Cancelo, Farinas, Rodri, Olmo, Abdelkarim, Adeyemi
Bilbao: Unai Simón – Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Laporte, Johaneko – Jauregizar, Piero Canales – Inaki Williams, Sancet, Nico Williams – Guruzeta. Vezetőedző: Edin Terzic
A kispadon: Padilla (k.), Paredes, Monreal, Boiro, Areso, Rego, uiz de Galarreta, Djaló, Berenguer, Robert Navarro, Sannadi
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Barcelona Bilbao Athletic Bilbao
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