Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: először nyert a Rennes és a Paris FC

V. J.V. J.
2026.08.30. 23:46
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A Rennes a hosszabbításban nyerte meg a Le Havre elleni meccset (Fotó: AFP)
Címkék
Le Mans Ligue 1 Olympique Marseille Paris FC Nice Rennes Monaco
A francia Ligue 1 vasárnapi játéknapján hazai pályán nyert a Paris FC, a Rennes és az éllovas Monaco is.

FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
Paris FC–Nice 3–0 (Sinayoko 21. – 11-esből, Chergui 51., Marchetti 89.)
Rennes–Le Mans 3–2 (Lepaul 5., 90+6. – a másodikat 11-esből, Rongier 26., ill. Mafouta 30., 54. – a másodikat 11-esből)
Kiállítva: D. Sidiba (68., Le Mans)
Monaco–Olympique Marseille 2–0 (Brunner 13., 53.)

Pénteken játszották
Lille–PSG 2–2 (Haraldsson 21., Bakwa 84., ill. Vitinha 90+1., Marquinhos 90+5.)

Szombaton játszották
Strasbourg–Lens 2–1 (Jasszin 48., 85., ill. Thauvin 38. – 11-esből)
Auxerre–Angers 1–3 (Labeau Lascary 35., ill. Van den Boomen 28., Djibirin 70., El-Uazzani 78.)
Brest–Toulouse 2–2 (K. Doumbia 18., Ajorque 90+5., ill. Russell-Rowe 9., Tapé 62.)
Lorient–Troyes 1–2 (Makengo 61., ill. Ripart 29. – 11-esből, Maronnier 38.)
Lyon–Le Havre 1–1 (Openda 87., ill. Samatta 74.)


 

 

Le Mans Ligue 1 Olympique Marseille Paris FC Nice Rennes Monaco
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