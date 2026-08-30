Ligue 1: először nyert a Rennes és a Paris FC

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

Paris FC–Nice 3–0 (Sinayoko 21. – 11-esből, Chergui 51., Marchetti 89.)

Rennes–Le Mans 3–2 (Lepaul 5., 90+6. – a másodikat 11-esből, Rongier 26., ill. Mafouta 30., 54. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: D. Sidiba (68., Le Mans)

Monaco–Olympique Marseille 2–0 (Brunner 13., 53.)

Pénteken játszották

Lille–PSG 2–2 (Haraldsson 21., Bakwa 84., ill. Vitinha 90+1., Marquinhos 90+5.)

Szombaton játszották

Strasbourg–Lens 2–1 (Jasszin 48., 85., ill. Thauvin 38. – 11-esből)

Auxerre–Angers 1–3 (Labeau Lascary 35., ill. Van den Boomen 28., Djibirin 70., El-Uazzani 78.)

Brest–Toulouse 2–2 (K. Doumbia 18., Ajorque 90+5., ill. Russell-Rowe 9., Tapé 62.)

Lorient–Troyes 1–2 (Makengo 61., ill. Ripart 29. – 11-esből, Maronnier 38.)

Lyon–Le Havre 1–1 (Openda 87., ill. Samatta 74.)



