Atlétika: az MTK nyerte meg a csapatbajnokságot

Szoros volt a vége, de az MTK Budapest atlétái végül megnyerték a magyar csapatbajnokság 1. divíziójának háromnapos versenyét. A 44 versenyszám után 567.5 pontot gyűjtöttek, összesítésben 12.5-tel többet, mint a címvédő MATE-GEAC, és 25-tel többet, mint a dobogó alsó fokán végző Budapesti Honvéd Sportegyesület.

Ebben óriási szerepe volt jelenlegi legjobb női sprinterünknek, Takács Boglárkának is, aki vasárnap a 200 méteres síkfutást is megnyerte, miután szombaton 100 méteren és a 4x100 méteres váltóval is diadalmaskodott. 200-on 23.28-at futott, a második pedig az a 19 éves Brucker Lili (UTE) lett 23.57-tel, aki a birminghami Európa-bajnokságon vele együtt futott országos csúcsot a 4x100-as magyar váltóval.

Enyingi Patrik a csapatbajnokság záró napján is nagyszerűen teljesített, és összesen 60 pontot hozott a címvédő MATE-GEAC-nak, miután a 100 és a 400 méteres síkfutás után a 200 métert is megnyerte. Ugyanakkor nem volt ott a viadal utolsó versenyszámában a MATE-GEAC 4x400 méteres férfi váltójában, de a Fodor Péter, Birovecz Bátor, Tompa Benedek, Kovács Árpád összeállítású négyessel felálló gödöllői egyesület nélküle is győzött az SVSE és az UTE előtt.

A Szombathelyi Dobó SE csapatában ezúttal nem szerepelt a friss Európa-bajnok (és amúgy olimpiai ezüstérmes) Halász Bence, de a klub nélküle is elvitte az első négy helyet férfi kalapácsvetésben, ezzel 66 pontot hozott össze egyetlen versenyszámban. Azt már csak zárójelben tesszük hozzá, hogy egy nappal korábban ugyanezt tették a Dobó SE női kalapácsvetői, akik kibérelték az első négy helyet.

ATLÉTIKA

MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG, BUDAPEST

A végeredmény 44 versenyszám után

Csapatbajnok: MTK Budapest 567.5 pont, 2. MATE-GEAC 555, 3. BHSE 542.5, 4. Ikarus BSE 495, 5. SVSE 472, 6. FTC 433, 7. UTE 332, 8. Testnevelési Egyetem 329.5, 9. Nyíregyházi SC 314, 10. Békéscsabai AC 309.5, 11. Szombathelyi Dobó SE 296, 12. Győri AC-II. ker. Dózsa 270.5, 13. Dunakeszi 255.5, 14. Alba Regia 250, 15. Vasas 243, 16. Diósgyőri Vasgyárak 172