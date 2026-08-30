Nemzeti Sportrádió

Balogh Botond a Westerlo játékosa lehet – NS-infó

B. L.B. L.
2026.08.30. 20:51
Balogh Botond (balra) ismét klubot vált (Fotó: Getty Images)
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Parma Westerlo Balogh Botond
A belga élvonalbeli Westerlóban folytathatja pályafutását Balogh Botond.

Lapunk információja szerint a 24 éves, nyolcszoros magyar válogatott belső védő átigazolásáról a Parma már megállapodott a belga klubbal, és a játékos is egyezségre jutott leendő csapatával a hosszú távú szerződés részleteiről. Az átigazolás lezárásához már csak az orvosi vizsgálat van hátra, amelyre a tervek szerint hétfőn kerül sor.

Balogh Botond 2019-ben az MTK-tól került a Parmához, amelynek színeiben összesen 73 tétmérkőzésen lépett pályára, közülük 32-n a Serie A-ban. Az előző évadot kölcsönben a török élvonalbeli Kocaelispornál töltötte, amelyben 25 tétmérkőzésen szerepelt. Legutóbb március 18-án, az Alanyaspor elleni bajnokin játszott tétmérkőzést, a magyar válogatottban pedig 2025. június 6-án, a Svédország elleni felkészülési találkozón lépett pályára. 

Ezen a nyáron ő lehet a negyedik magyar futballista, aki Belgiumba szerződik: Kovács Mátyás és Gruber Zsombor a La Louviere-hez, míg Átrok Zalán a Zulte Waregemhez igazolt. 

 

Parma Westerlo Balogh Botond
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