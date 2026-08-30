Fucsovics akár egy évre is abbahagyhatja a teniszt

A világranglistán a 121. helyre visszacsúszó magyar játékos vasárnap a világranglistán 39. spanyol ellenfelétől simán, három játszmában kikapott 1 óra 46 perc alatt. A 34 éves Fucsovics sorozatban harmadszor esett ki az első fordulóban a US Openen, amelyen karrierje legjobbjaként 2020-ban a harmadik körig menetelt, és a mostani mérkőzés után elmondta, az egész éve rendkívül szerencsétlenül alakul, úgy érzi, könnyen lehet, hogy előre nem meghatározható időtartamra szünetelteti a teniszt.

„Tudjuk, mi a helyzet a sérült vállammal, kimentem, megtettem mindent, ennyi volt benne – idézte a szövetség Fucsovicsot a közösségi oldalán. – Fizikailag akadályaim voltak, így nehéz nyerni, főleg úgy, hogy 11 kettős hibát ütöttem. Szerencsétlen ez az egész év, nem tudok sok pozitívat mondani róla, felőrölt testileg és mentálisan is. Meg kell állnom, nem tudom még, mennyi időre, hogy rendbe jöjjek, ez lehet egy hónap vagy egy év is. Ha le tudok majd játszani fél évet egészségesen, akkor még lehet keresnivalóm.”

A férfiak között még Marozsán Fábián (63.) és a selejtezőből a főtáblára jutó Piros Zsombor (118.) érdekelt az év negyedik, egyben utolsó Grand Slam-viadalán.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Daniel Mérida (spanyol)–Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:2