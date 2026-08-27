Nemzeti Sportrádió

Az Atlético végleg lezártnak tekinti az Álvarez–Barca-ügyet

R. D. P.R. D. P.
2026.08.27. 15:45
null
Julián Álvarez számára nem jött össze az álomtranszfer... (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona átigazolás Atlético Madrid Julián Álvarez La Liga
Az Atlético Madrid igazgatótanácsa egyhangúlag támogatja a klub vezetőségének döntését, amely szerint nem tárgyal a Barcelonával Julián Álvarez átigazolásáról – tudatta csütörtöki közleményében az egyesület.

A közlemény szerint az Atlético Madrid nyitott a szokásos átigazolási tárgyalásokra, ha azok professzionális, etikus és tiszteletteljes módon zajlanak. A klub ugyanakkor úgy véli, hogy a Barcelona nem felelt meg ezeknek a feltételeknek, ezért semmilyen tárgyalás nem lesz, és fel sem vetődött Julián Álvarez Barcelonába igazolásának lehetősége.

Az Atléticónál bíznak abban, hogy az argentin támadó megérti a döntést, és továbbra is a csapat céljainak elérésére összpontosít.

Álvarez az elmúlt két idényben a „matracosok” színeiben szerepelt, és a klub szerint eddig is elkötelezetten segítette a gárdát.

Álvarez korábban maga sem titkolta, hogy szeretne távozni Madridból: a 2026-os világbajnokság alatt arról beszélt, hogy egyeztetett a klubbal egy esetleges átigazolásról, és szeretné megvalósítani az álmát. A Barcelona elnöke, Joan Laporta szintén nyíltan kommunikált szándékáról, hogy megszerezné a rivális világbajnok csatárát.

 

FC Barcelona átigazolás Atlético Madrid Julián Álvarez La Liga
Legfrissebb hírek

Világbajnoki ezüstérmes kapust szerződtetett a Barcelona – hivatalos

Spanyol labdarúgás
5 órája

Mbappé negyven gólt lőhet az idényben – José Mourinho Kylian Mbappé triplája után

Spanyol labdarúgás
6 órája

Mourinho visszatért a Bernabéuba, Mbappé triplázott – könnyedén győzött a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
18 órája

Buaddi érkezése után megvált egyik középpályásától a Man. City – hivatalos

Angol labdarúgás
20 órája

Üzent Álvarez miatt a Barcelona elnöke, az Atlético válaszolt

Spanyol labdarúgás
22 órája

Tizenhárom év után irányítja a Real Madridot a Bernabéuban José Mourinho

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:12

Gulácsi klubja kanadai vb-résztvevőt igazolt

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 11:35

Csereként beálló húszéves tehetsége góljával nyert Valenciában a Betis

Spanyol labdarúgás
2026.08.25. 23:17