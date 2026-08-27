Az Atlético végleg lezártnak tekinti az Álvarez–Barca-ügyet

A közlemény szerint az Atlético Madrid nyitott a szokásos átigazolási tárgyalásokra, ha azok professzionális, etikus és tiszteletteljes módon zajlanak. A klub ugyanakkor úgy véli, hogy a Barcelona nem felelt meg ezeknek a feltételeknek, ezért semmilyen tárgyalás nem lesz, és fel sem vetődött Julián Álvarez Barcelonába igazolásának lehetősége.

Az Atléticónál bíznak abban, hogy az argentin támadó megérti a döntést, és továbbra is a csapat céljainak elérésére összpontosít.

Álvarez az elmúlt két idényben a „matracosok” színeiben szerepelt, és a klub szerint eddig is elkötelezetten segítette a gárdát.

Álvarez korábban maga sem titkolta, hogy szeretne távozni Madridból: a 2026-os világbajnokság alatt arról beszélt, hogy egyeztetett a klubbal egy esetleges átigazolásról, és szeretné megvalósítani az álmát. A Barcelona elnöke, Joan Laporta szintén nyíltan kommunikált szándékáról, hogy megszerezné a rivális világbajnok csatárát.