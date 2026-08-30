A VAR-döntés után megőrizte előnyét az FTC, Lisztes góljával nyert Felcsúton

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 1–2 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 3789 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Ország Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Nagy Zs., 75.), Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill (Farkas B., 45+1.) – Okeke (Varga Zs., 54.), L. Duarte, Kern – Dárdai P. (Soisalo, 54.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 76.). Vezetőedző: Babó Levente

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Varga Z. (Yusuf, a szünetben), Zachariassen (N. Keita, 89.), Arzani (O'Dowda, 67.) – Joseph (Lisztes, 14.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Harutjunjan (58.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)

Sárga lap: Orján (48.), Colley (90.), ill. Cadu (20.), Leandro másodedző (58.), Lisztes (81.), Zachariassen (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A rekordbajnok a listavezető otthonában – minden országban rangadó. Még akkor is, ha ezúttal a rekordbajnok az aktuális 11. helyezettként érkezett is Felcsútra, hiszen tudjuk, az európai porondon is vitézkedő, ott kiválóan menetelő, az Európa-liga főtáblájára jutó Ferencváros helyezése abból fakad, hogy kettővel kevesebb meccset játszott, mint a mezőny legtöbb tagja. Ha azt a kettőt megnyerték volna a zöld-fehérek, akkor persze az is igaz lenne: az első és a második helyezett csap össze a Pancho Arénában – ami pedig ugyancsak minden ország minden osztályában rangadó.

Vajon a török Trabzonspor elleni gála, a hazai 4–0-s nagyszerű siker mámorában élő Ferencváros fel tud-e pörögni a Puskás Akadémia ellen? – ez volt a mérkőzés egyik nagy kérdése. Borbély Balázs, a vendégek vezetőedzője mindenesetre nem pihentette különösebben az európai kupameccs hőseit, nyolcan most is jelen voltak az első perctől a csütörtöki kezdők közül, csupán Nagy Olivér, Bamidele Yusuf és Callum O’Dowda nem volt ott a kezdő sípszónál a pályán, a helyüket Osváth Attila, Varga Zétény és Daniel Arzani foglalta el. És ott volt a Fradi kezdőcsapatában az a Corbu Máriusz, akire különösen kíváncsiak lehettek a felcsúti szurkolók, a vendégek ragyogó formában játszó támadó középpályása ugyanis 2020 és 2024 között a Puskás Akadémiát erősítette. A másik korábbi PAFC-kedvenc, Jonathan Levi ezúttal sem tudott bekerülni a kezdők közé vendégoldalon.

Jó hír volt a felcsútiaknak, hogy saját nevelésű válogatott játékosuk, Nagy Zsolt a hónapok óta tartó sérülése után most már a kispadra le tudott ülni. Némi meglepetésre a csapatkapitány, Szolnoki Roland is csak a cserék között kezdte meg a találkozót, a helyén, jobbhátvédként az az Orján Roland kezdett, aki az előző fordulóban a Vasas ellen váltotta őt a szünetben, majd gólpasszt adott a győztes találatnál.

Az augusztus végi nyári hőségben a hazaiak vezetőedzője, Babó Levente váratlant húzott: „karácsonyfa-alakzatban” rakta fel a csapatát a pályára az eddigi 4–2–3–1-es taktikai hadrend helyett. Most megerősítette a középpálya közepét, elöl pedig jobbról Dárdai Pál, balról Lukács Dániel támogatta az egy sorral előrébb játszó csatárt, Németh Andrást, a csapat eddigi házi gólkirályát.

Sok Fradi-szurkoló utazott el Felcsútra (Fotó: Kovács Péter)

Egyértelműen a Ferencváros volt a kezdeményezőbb az első tíz percben, a Borbély-csapat próbálta nyomás alá helyezni ellenfelét, amelynek térfelén is huzamosabb ideig tudta birtokolni a labdát. Ám a mérkőzés korai szakaszában nagy veszteség érte a zöld-fehéreket: egy párharc végén a földön csúszó Lenny Josephnek maga alá fordult a jobb lába, és szinte azonnal jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot, így 14 perc után le kellett cserélni. Mivel a „természetes” cseréje, Franko Kovacevic hetek óta tartó sérülése miatt nem volt a keretben, Lisztes Krisztián váltotta Josephet, és ez taktikai változással sem járt, Lisztes lett a Fradi legelöl játszó futballistája.

A félidő közepére kiegyenlítődött a játék, a felcsútiak kiszabadultak a nyomás alól, és egyre bátrabban próbálkoztak támadásvezetéssel, Kern Martinnak és Dárdai Pálnak is volt egy-egy ígéretes beívelése balról. De mindkét együttesnek remekül zárt a védelme, működött a pozíciós játék, kevés volt a technikai hiba, így tényleges gólhelyzetek nem igazán alakultak ki.

Majd, amikor ezt leírtuk, „természetesen” rögtön messzire elpattant a labda Wojciech Gollától, Lisztes Krisztián lecsapott rá, ügyesen megteremtette magának a lövőhelyzetet, ballal lőtt is, kevéssel a bal kapufa mellé. A következő percben pedig jobbról beérkező szöglet után Mariano Gómez közeli, bár nem túl erős fejesét kellett védenie Lehoczki Bendegúznak. Újabb perc elteltével meg már Corbu Máriusz tesztelte a 19 éves felcsúti kapust, aki – ahogy az idény eddigi meccsein – ezúttal is magabiztos volt.

Viszont látványosan megélénkült a mérkőzés.

Ezt bizonyította a 38. percben Osváth Attila remek lövése is, amely csak centiméterekkel süvített el a léc fölött (Lehoczki ezen is rajta volt, védte volna). A félidő „harmadik harmada” (bár nemhogy két, de egy ivószünet sem volt, amely szétszabdalta volna a játékrészt) újra a Ferencvárosé volt, beszorult a Puskás Akadémia, amely kénytelen volt kizárólag a védekezésre koncentrálni. Ezt azonban sikerrel tette, mert kihúzta kapott gól nélkül a szünetig. Nem úszta meg viszont a sérülést a hazai gárda, amely a játékrész végén elveszítette balhátvédjét, Brandon Ormonde-Ottewillt. Így mindkét szakvezető sérülések miatt kényszerült változtatni már az első félidőben. A brit hátvédet pedig Farkas Bendegúz váltotta, aki a Puskás Akadémián nevelkedett, 2022 óta kölcsönben a Nyíregyháza Spartacusban játszott, így most mutatkozhatott be nevelőegyesülete felnőttcsapatában, 22 évesen.

A Fradiba a második félidőre Varga Zétény helyére beállt Bamidele Yusuf, élénkítendő a támadásvezetést a jobb oldalon. Hamar szeretett volna tizenegyeshez jutni a vendégcsapat, de amikor a büntetőterületen belül a Wojciech Gollával párharcot vívó Lisztes Krisztián a földön maradt, Antal Péter játékvezető és a VAR-vizsgálat sem állapított meg szabálytalanságot.

Az 51. percben addigi legnagyobb helyzetét dolgozta – és hagyta – ki a Puskás Akadémia. Egy kontránál elszáguldott a bal oldalon Németh András, visszavette a labdát, és kiszolgálta Lukács Dánielt, aki ballal lőtt – nagyot védett Dibusz Dénes. Ám ez az elengedett lehetőség gyorsan megbosszulta magát, mert másfél perccel utána vezetést szerzett a Fradi! Daniel Arzani balról jobbal mesterien ívelte a labdát Kristoffer Zachariassen fejére, aki hat méterről a jobb alsó sarokba bólintott.

Azonnal kettős cserével reagált az eseményekre Babó Levente, Mikael Soisalónak és Varga Zsombornak is lehetőséget biztosítva.

De onnan érkezett az egyenlítő gól, ahonnan kevesen várták: a belső védő posztjáról. Laros Duarte jobbról középre ívelt szabadrúgása után légi párbajt vívott egymással Dibusz Dénes és Georgi Haratjunjan, a kapus csak beleérni tudott a labdába, az örmény védő pedig remek helyzetfelismerésről tanulságot téve, a kapunak háttal állva Dibusz helyére, az üres kapuba emelt. Rendkívül látványos, szemfüles és – ami ennél is fontosabb – eredményes megoldás volt!

Dibusz Dénes kapujába is bekerült a labda (Fotó: Kovács Péter)

De nem késett a fővárosiak válasza sem! Bamidele Yusuf meghúzta a jobb szélt, Lehoczki Bendegúznak pedig nem volt esélye hatástalanítani a középen ajtó-ablak helyzetben érkező Lisztes Krisztián lövését. Nagyszerű volt Osváth Attila hosszú labdája, amellyel elindította Yusufot!

Három gól tíz perc leforgása alatt – remek mérkőzés alakult!

A 73. percben Mikael Soisalónak akadt gólszerzési lehetősége, éles szögből leadott lövését azonban hárította Dibusz. A hajrára beállt a hazai csapatban Nagy Zsolt és Lamin Colley is. Nagy Zsolt azonban rögtön tizenegyest érően szabálytalankodott. Yusuffal rendkívül megélénkült a Fradi támadójátéka, és a frissen beálló válogatott játékos is csak szabálytalan eszközökkel tudta féken tartani a nigériai futballistát. Más kérdés, hogy nem tudott élni a meccslabdával a Fradi, mert Toon Raemaekers tizenegyesét kivédte Lehoczki Bendegúz! Középmagasan, a kapu jobb oldalába akart helyezni Raemaekers, ám a fiatal kapus érezte az irányt, és remekül védett.

Lehoczki Bendegúz bravúrral védett a büntetőnél, ám ez sem ért pontot (Fotó: Kovács Péter)

A másik felcsúti csere viszont majdnem hőssé vált, a 90. percben ugyanis Lamin Colley a kapuba fejelt, ám a VAR-vizsgálat után Antal Péter lest ítélt. Mikael Soisalo állt lesen az akció során, de labdába érése előtt ellenféltől, Naby Keitától került hozzá a labda, a játékvezető viszont úgy ítélte meg, hogy Keita nem szándékosan játszotta meg a labdát, csak továbbpattant róla, így nem volt tekinthető ellenféltől kapott labdának az, amelybe beleért Soisalo.

Ennyin múlott, hogy a Fradi nyerte meg a rangadót. 1–2

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!