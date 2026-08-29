Nemzeti Sportrádió

Baena remekelt, bő fél óra alatt lerendezte a Sevillát az Atlético Madrid

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.29. 23:32
null
Az Atlético Madrid három gólt lőve nyert Sevillában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Atlético Madrid Sevilla spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
Az Atlético Madrid 3–1-re nyert a Sevilla otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójának szombati játéknapján, késő este.

SEVILLA–ATLÉTICO MADRID

Továbbra sem csitul a Julián Álvarez körüli balhé az Atlético Madridnál: a játékos mindenáron távozni szeretne az FC Barcelonához, sajtóhírek szerint depresszióval diagnosztizálták, a katalánok elnöke (Joan Laporta) a madridiaknak üzent, az Atlético pedig több kemény közleménnyel is jelentkezett, de döntés továbbra is. Úgy hírlik, legfeljebb az Arsenalnak adná el az Atleti sztárcsatárát, ő azonban csak a Barcát szeretné – meglátjuk, mi lesz ennek a vége.

Ebben a zajban lépett pályára Diego Simeone együttese szombaton a Sevilla otthonában azok után, hogy az első két fordulóban négy pontot gyűjtött. Az alaphangot megadta a friss világbajnok spanyol támadó, Álex Baena gólja a 4. percben, de ezután sem volt megállás: a 26. percben Ademola Lookman volt eredményes, majd nem sokkal később megint Baena zörgette meg a hálót – a 33. percre már 0–3 volt az állás.

Az Atlético a második félidőben visszavett a tempóból, sokszor átadta a területet ellenfelének, amely a 66. percben szépíteni is tudott, de többre már nem futotta tőle, így a Simeone-csapat 3–1-re nyert.

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Sevilla–Atlético Madrid 1–3 (Sierra 66., ill. Baena 4., 33., Lookman 26.)
Levante–Real Betis 5–2 (Dela 24., Bardeli 45+1., Brugue 56., 70., Olasagasti 90+5., ill. Bartra 34., R. Riquelme 45+4.)
Real Sociedad–Espanyol 2–1 (Barrenetxea 4., Oskarsson 61., ill. Fernández Jaen 45.)

VASÁRNAP
17.00: Real Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)
19.30: Deportivo–Valencia (Tv: Spíler2)
21.30: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. B. Sangaré 78., Nino 79.)
Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)

 

Atlético Madrid Sevilla spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

A Levante és a Real Sociedad is megszerezte első győzelmét a La Ligában

Spanyol labdarúgás
3 órája

Álvarez az Arsenalé sem lesz? Elsőre visszautasította Arteta megkeresését

Angol labdarúgás
10 órája

Kikapott az Alavéstől, továbbra is nyeretlen a Villarreal a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2026.08.28. 23:32

Gulácsi Péter: Meccsről meccsre dönti el a vezetőedző, hogy kit állít a kapuba

Spanyol labdarúgás
2026.08.28. 18:58

Yaakobishvili Antal kölcsönbe Madridba került – hivatalos

Légiósok
2026.08.27. 21:01

Az Atlético végleg lezártnak tekinti az Álvarez–Barca-ügyet

Spanyol labdarúgás
2026.08.27. 15:45

Világbajnoki ezüstérmes kapust szerződtetett a Barcelona – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.08.27. 12:10

Mbappé negyven gólt lőhet az idényben – José Mourinho Kylian Mbappé triplája után

Spanyol labdarúgás
2026.08.27. 10:55