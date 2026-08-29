Baena remekelt, bő fél óra alatt lerendezte a Sevillát az Atlético Madrid

SEVILLA–ATLÉTICO MADRID

Továbbra sem csitul a Julián Álvarez körüli balhé az Atlético Madridnál: a játékos mindenáron távozni szeretne az FC Barcelonához, sajtóhírek szerint depresszióval diagnosztizálták, a katalánok elnöke (Joan Laporta) a madridiaknak üzent, az Atlético pedig több kemény közleménnyel is jelentkezett, de döntés továbbra is. Úgy hírlik, legfeljebb az Arsenalnak adná el az Atleti sztárcsatárát, ő azonban csak a Barcát szeretné – meglátjuk, mi lesz ennek a vége.

Ebben a zajban lépett pályára Diego Simeone együttese szombaton a Sevilla otthonában azok után, hogy az első két fordulóban négy pontot gyűjtött. Az alaphangot megadta a friss világbajnok spanyol támadó, Álex Baena gólja a 4. percben, de ezután sem volt megállás: a 26. percben Ademola Lookman volt eredményes, majd nem sokkal később megint Baena zörgette meg a hálót – a 33. percre már 0–3 volt az állás.

Az Atlético a második félidőben visszavett a tempóból, sokszor átadta a területet ellenfelének, amely a 66. percben szépíteni is tudott, de többre már nem futotta tőle, így a Simeone-csapat 3–1-re nyert.

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Sevilla–Atlético Madrid 1–3 (Sierra 66., ill. Baena 4., 33., Lookman 26.)

Levante–Real Betis 5–2 (Dela 24., Bardeli 45+1., Brugue 56., 70., Olasagasti 90+5., ill. Bartra 34., R. Riquelme 45+4.)

Real Sociedad–Espanyol 2–1 (Barrenetxea 4., Oskarsson 61., ill. Fernández Jaen 45.)

VASÁRNAP

17.00: Real Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)

19.30: Deportivo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.30: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. B. Sangaré 78., Nino 79.)

Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)