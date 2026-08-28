Gulácsi Péter: Meccsről meccsre dönti el a vezetőedző, hogy kit állít a kapuba

„A Villarreal kapusedzőjével, Xavi Valeróval együtt dolgoztunk Liverpoolban és azóta is tartottuk a kapcsolatot egymással. Megkérdezte, hogy látom, milyen a helyzetem Lipcsében, mik a tervek, hogyan képzelem el a jövőt – mesélt klubváltásáról Gulácsi Péter a Spíler TV-nek. – A Villarreal tapasztalt kapust keresett Luiz Júnior mellé. Ő tehetséges, már bizonyított, de még képes a továbbfejlődésre és mellé szerettek volna valakit hozni, aki felveszi vele a versenyt, tapasztalt, és biztonságot ad a csapatnak minden helyzetben.”

„Mindent egybevetve: az új bajnokságot, kihívást, országot ismerve, illetve hogy milyen szakmai színvonalon tudunk dolgozni Xavi Valeróval, és hogy a német harmadik helyezettől a spanyol harmadikhoz tudnék váltani, úgy gondoltam és éreztem, hogy ez olyan lehetőség, amit nem szeretnék elszalasztani.”

A 36 esztendős magyar kapus mesélt riválisáról és beilleszkedéséről is.

„Luiz Júnior nem tud angolul, és alapvetően a klubon belül is mindenki spanyolul beszél. Emiatt nekem a nyelvtudásomat gyorsan olyan szintre kell hoznom, amelyen mindenkivel kommunikálni tudok.”

A korábbi 58-szoros válogatott kapus arról is beszélt, hogy nem tudja, milyen kupasorozatokban kap szerepet a hazai bajnokság és kupa mellett a Bajnokok Ligájában is szereplő Villarrealban.

„A vezetőedzőnk, Inigo Pérez meccsről meccsről gondolkodik, tehát nincs szerintem megszabva, hogy valaki csak az egyik vagy másik versenysorozatban véd. Nyilván figyelni kell a terhelésünkre is. Rengeteg mérkőzésünk lesz, több, mint amennyi nekem Németországban volt.”

Az U20-as világbajnoki bronzérmes elmondta, nagyon nagy váltásként éli meg a költözést, de bátran vágott bele a családjával.

„Úgy néz ki, Valenciában lakunk majd, ahogyan sok más csapattársam is. Most még a költözés kezdeti fázisánál tartunk: lakóhelyet, autót, a gyerekeknek iskolát keresünk. Kívülről nem látható, hogy egy ilyen átigazolás milyen családi logisztikával jár. A gyerekeinket a nagyszülőknél hagytuk Budapesten. Közben a feleségem a költözést intézi Lipcsében, tehát van bőven tennivalónk. Remélem, szeptember elején, az iskolakezdéssel már beáll az új életünk rendje és onnantól el tudjuk kezdeni felfedezni a környéket is.”

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