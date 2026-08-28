Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben, pályán a Liverpool a PL-ben

AUGUSZTUS 29., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszeg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

6. FORDULÓ

17.30: FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.30: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

6. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Eger SE–Kisvárda Master Good II

17.30: Tiszafüredi VSE–Salgótarjáni BTC

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II

17.30: Füzesabonyi SC–Mátészalkai MTK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Dorogi Bányász FC

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II

17.30: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia

17.30: Király SE–Bicskei TC

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: Szegedi VSE–Szolnoki MÁV FC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–ESMTK

17.30: Sándorfalvi SKE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–MTK Budapest II

15.00: Ferencvárosi TC II–Sárbogárd SE

17.30: Dunaharaszti MTK–Kaposvári Rákóczi FC

17.30: Budaörs–Budafoki MTE

17.30: Szekszárdi UFC–BFC Siófok

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

13.30: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: AFC Bournemouth–Everton (Tv: Spíler1)

16.00: Coventry City–Hull City (Tv: Match4)

18.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

17.15: Strasbourg–Lens

20.45: Auxerre–Angers

20.45: Brest–Toulouse

20.45: Lorient–Troyes

20.45: Lyon–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

15.30: Elversberg–Bayer Leverkusen

15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim

15.30: Mainz–Paderborn

15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

15.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt

18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.00: Karlsruhe–Wolfsburg (Tv: Arena4)

20.45: Nürnberg–Bielefeld (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Fiorentina–Frosinone (Tv: Match4)

18.30: Monza–Udinese

18.30: Sassuolo–Torino

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

17.00: Levante–Real Betis (Tv: Spíler2)

19.00: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

19.00: Académico Viseu–FC Porto (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG

20.30: Galatasaray–Göztepe (Tv: Sport1, vasárnap 4.00, felv.)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, első szakasz (Budaörs)

B-csoport

16.30: Budaörsi SC–ASD Quattro Mori Cagliari (olasz) (Tv: Duna World, 18.35, felv.) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ATLÉTIKA

Magyar csapatbajnokság (Lantos Mihály Sportközpont, Budapest, Rákospatak utca 13–17.)

11.55: 2. nap

Sydney

22.15: maratoni futás (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 4. forduló, Most

12.40: 1. futam

16.15: 2. futam

Vasárnap, 1.30: NASCAR Cup, Coke Zero Sugar 400 (Tv: Arena4)

BASEBALL

19.00: MLB, Detroit Tigers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

BILIÁRD

vasárnap, 1.30: US Open, 1. nap, 2. rész, Frisco (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

17.00: Grand Slam-verseny, 2. nap, Lausanne (Tv: Sport2)

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY

12.30: 2. nap, délután (Tv: Max4)

18.30: 2. nap, este (Tv: Max4)

EVEZÉS

Világbajnokság, Amszterdam

Női egypár

10.05: D-döntő (Gadályi Zoltána)

10.20: férfi egypár C-döntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)

16.11: vegyes kétpár (Magyarország)

GOLF

19.00: PGA Tour, Tour Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para világbajnokság, Poznan

9.25: 200 és 500 méteres középfutamok

10.52: férfi KL1 200 m döntő (Tv: M4 Sport)

15.04: döntők (női C–1 500 m, férfi C–1 500 m, női K–1 500 m, férfi K–1 1000 m, férfi VL2 200 m, női KL2 200 m, női KL3 200 m, férfi K–1 200 m, női C–2 200 m, férfi C–4 500 m) (Tv: M4 Sport+)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

15.00: 8. szakasz, Pucol–Xeraco, 171 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

Mountain bike vb, Val di Sole

13.10: nők, elit, downhill (Tv: Duna World, M4 Sport+, Eurosport1)

16.20: férfiak, elit, downhill (Tv: Duna World, Eurosport2)

MOTORSPORT

10.45: gyorsaságimotoros-vb, Aragóniai GP, MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

ÖTTUSA

Világbajnokság, női elődöntő, Kujjang

7.15: A-csoport (Guzi Blanka, Erdős Rita)

10.45: B-csoport (Bauer Blanka)

SZNÚKER

Vuhan Open, döntő: Csao Hszin-tung (kínai)–Csang Ping-jü (kínai)

8.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

13.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

TRIATLON

3.00: Világbajnoki sorozat, 7. állomás, Vejhaj, férfi verseny

6.00: női verseny

VITORLÁZÁS

ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire

VÍZILABDA

BENU férfi Magyar Kupa, selejtező

A-csoport (Szentes)

16.00: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes

B-csoport (Eger)

11.30: Kaposvári VK–ELTE-BEAC

19.30: One Eger–Kaposvári VK

C-csoport (Császár-Komjádi Sportuszoda)

11.30: Pécsi VK–VasasPlaket

19.00: UVSE–Pécsi VK

D-csoport (Szeged)

10.30: Szegedi VE–PannErgy-Miskolci VLC

14.30: PannErgy-Miskolci VLC–Debrecen

17.30: Debrecen–Szegedi VE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, előretekintés

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Xavi mint harmadik számú opció

8.40: Infantino-terv 2.0: U15-ös futball-világbajnokság, 212 csapattal

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt. Közvetítés a poznani kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

14.40: Közvetítés a poznani kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla. Közvetítés a Nyíregyháza–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Wukovics László

17.00: Közvetítés a Kispest-Honvéd–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

19.00: Tudósítás a Hungarian Darts Trophy mérkőzéseiről

19.30: Közvetítés az Újpest–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László. Szakértő: Wukovics László

21.30: Interjú a Finnországba szerződő Kocsis Gergővel

22.00: Interjúk a budaörsi női asztaliteniszezők Bajnokok Ligája-mérkőzéséről

22.15: Sportvilág Jó Andrással