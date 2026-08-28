Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben, pályán a Liverpool a PL-ben
AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
6. FORDULÓ
14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszeg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
6. FORDULÓ
17.30: FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.30: Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
17.30: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
NB III
6. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Eger SE–Kisvárda Master Good II
17.30: Tiszafüredi VSE–Salgótarjáni BTC
17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II
17.30: Füzesabonyi SC–Mátészalkai MTK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Dorogi Bányász FC
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II
17.30: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár
17.30: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia
17.30: Király SE–Bicskei TC
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: Szegedi VSE–Szolnoki MÁV FC
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–ESMTK
17.30: Sándorfalvi SKE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–MTK Budapest II
15.00: Ferencvárosi TC II–Sárbogárd SE
17.30: Dunaharaszti MTK–Kaposvári Rákóczi FC
17.30: Budaörs–Budafoki MTE
17.30: Szekszárdi UFC–BFC Siófok
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
13.30: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: AFC Bournemouth–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Coventry City–Hull City (Tv: Match4)
18.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
17.15: Strasbourg–Lens
20.45: Auxerre–Angers
20.45: Brest–Toulouse
20.45: Lorient–Troyes
20.45: Lyon–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Elversberg–Bayer Leverkusen
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Mainz–Paderborn
15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.00: Karlsruhe–Wolfsburg (Tv: Arena4)
20.45: Nürnberg–Bielefeld (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Fiorentina–Frosinone (Tv: Match4)
18.30: Monza–Udinese
18.30: Sassuolo–Torino
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
17.00: Levante–Real Betis (Tv: Spíler2)
19.00: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
19.00: Académico Viseu–FC Porto (Tv: Sport1)
TÖRÖK SÜPER LIG
20.30: Galatasaray–Göztepe (Tv: Sport1, vasárnap 4.00, felv.)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Női Bajnokok Ligája, első szakasz (Budaörs)
B-csoport
16.30: Budaörsi SC–ASD Quattro Mori Cagliari (olasz) (Tv: Duna World, 18.35, felv.) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ATLÉTIKA
Magyar csapatbajnokság (Lantos Mihály Sportközpont, Budapest, Rákospatak utca 13–17.)
11.55: 2. nap
Sydney
22.15: maratoni futás (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 4. forduló, Most
12.40: 1. futam
16.15: 2. futam
Vasárnap, 1.30: NASCAR Cup, Coke Zero Sugar 400 (Tv: Arena4)
BASEBALL
19.00: MLB, Detroit Tigers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
BILIÁRD
vasárnap, 1.30: US Open, 1. nap, 2. rész, Frisco (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
17.00: Grand Slam-verseny, 2. nap, Lausanne (Tv: Sport2)
DARTS
HUNGARIAN DARTS TROPHY
12.30: 2. nap, délután (Tv: Max4)
18.30: 2. nap, este (Tv: Max4)
EVEZÉS
Világbajnokság, Amszterdam
Női egypár
10.05: D-döntő (Gadályi Zoltána)
10.20: férfi egypár C-döntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)
16.11: vegyes kétpár (Magyarország)
GOLF
19.00: PGA Tour, Tour Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Poznan
9.25: 200 és 500 méteres középfutamok
10.52: férfi KL1 200 m döntő (Tv: M4 Sport)
15.04: döntők (női C–1 500 m, férfi C–1 500 m, női K–1 500 m, férfi K–1 1000 m, férfi VL2 200 m, női KL2 200 m, női KL3 200 m, férfi K–1 200 m, női C–2 200 m, férfi C–4 500 m) (Tv: M4 Sport+)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
15.00: 8. szakasz, Pucol–Xeraco, 171 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
Mountain bike vb, Val di Sole
13.10: nők, elit, downhill (Tv: Duna World, M4 Sport+, Eurosport1)
16.20: férfiak, elit, downhill (Tv: Duna World, Eurosport2)
MOTORSPORT
10.45: gyorsaságimotoros-vb, Aragóniai GP, MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
ÖTTUSA
Világbajnokság, női elődöntő, Kujjang
7.15: A-csoport (Guzi Blanka, Erdős Rita)
10.45: B-csoport (Bauer Blanka)
SZNÚKER
Vuhan Open, döntő: Csao Hszin-tung (kínai)–Csang Ping-jü (kínai)
8.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
13.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
TRIATLON
3.00: Világbajnoki sorozat, 7. állomás, Vejhaj, férfi verseny
6.00: női verseny
VITORLÁZÁS
ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire
VÍZILABDA
BENU férfi Magyar Kupa, selejtező
A-csoport (Szentes)
16.00: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes
B-csoport (Eger)
11.30: Kaposvári VK–ELTE-BEAC
19.30: One Eger–Kaposvári VK
C-csoport (Császár-Komjádi Sportuszoda)
11.30: Pécsi VK–VasasPlaket
19.00: UVSE–Pécsi VK
D-csoport (Szeged)
10.30: Szegedi VE–PannErgy-Miskolci VLC
14.30: PannErgy-Miskolci VLC–Debrecen
17.30: Debrecen–Szegedi VE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, előretekintés
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Xavi mint harmadik számú opció
8.40: Infantino-terv 2.0: U15-ös futball-világbajnokság, 212 csapattal
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt. Közvetítés a poznani kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
14.40: Közvetítés a poznani kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla. Közvetítés a Nyíregyháza–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Wukovics László
17.00: Közvetítés a Kispest-Honvéd–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
19.00: Tudósítás a Hungarian Darts Trophy mérkőzéseiről
19.30: Közvetítés az Újpest–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László. Szakértő: Wukovics László
21.30: Interjú a Finnországba szerződő Kocsis Gergővel
22.00: Interjúk a budaörsi női asztaliteniszezők Bajnokok Ligája-mérkőzéséről
22.15: Sportvilág Jó Andrással