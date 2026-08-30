Bellingham kezdte a gólgyártást, a Real Madrid kiütötte otthon a Málagát

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Real Madrid–Málaga 4–0 (3–0)

Madrid, Bernabéu, 74 799 néző. Vezette: Martínez Munuera

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella – Valverde (B. Silva, 77.), Camavinga – B. Díaz (Y. Diomandé, 65.), Jude Bellingham (Güler, 87.), Vinícius Jr. – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

Málaga: Herrero – Puga (Salinas, 61.), Recio, Galilea (Abaida, 74.), Rafita – Larrubia, I. Merino (Enríquez, 87.), Rafa Rodríguez (P. Martínez, a szünetben), J. Munoz (J. Cruz, 61.) – Dotor, Chupe. Vezetőedző: Juan Funes

Gólszerző: Jude Bellingham (19.), Herrero (26. – öngól), K. Mbappé (30.), Güler (90+1.)

Nagy utat megtéve jutott vissza a legjobbak közé a Málaga. Emlékezhetünk, 2010-ben a katari uralkodócsalád megvásárolta az andalúz klubot, rengeteg pénzt pumpált bele, Manuel Pellegrini lett a vezetőedző és olyan világsztárok érkeztek, mint Santi Cazorla, Joaquín, Martin Demichelis, Jérémy Toulalan, Ruud van Nistelrooy vagy Júlio Baptista. Az együttes története legjobb szereplésével negyedik lett a La Ligában, a BL-ben pedig csodával határos módon egészen a negyeddöntőig menetelt. Hiába az egyre jobb eredmények és a nagy célok, fokozatosan kevesebb pénzt költöttek a katariak, 2018-ban pedig a Málaga kiesett a másodosztályba. Sőt, a 2023–2024-es évadot a harmadosztályban töltötte, majd nagy küzdelem árán mégis visszatért a legjobbak közé. Keserű szájízt ad a történetnek, hogy a katari Abdullah al-Thani és három fia ellen sikkasztás, hűtlen kezelés és gazdasági visszaélés miatt eljárást folytat az andalúziai bíróság, az üzletemberre 14 év börtönbüntetést kértek…

Visszatérve a futballra: a Real Madrid közel kilenc év után fogadta a Bernabéu Stadionban a Málagát, legutóbb 2017. november 25-én csapott össze a fővárosban egymással a két csapat, akkor 3–2-re a hazaiak győztek. José Mourinho jól kezdte második madridi időszakát, a Real legyőzte az Espanyolt és a Sociedadot is, papíron pedig a feljutó sem kellett, hogy gondot okozzon. A portugál szakember – nem teljesen váratlanul – felforgatta csapatát, és az egyik bekerülő, Trent Alexander-Arnold 40 másodperc után leadott veszélyes lövésével indult a meccs. Jude Bellingham kiváló formában kezdte a bajnokságot, ezt pedig folytatta vasárnap is: szűk fél óra alatt mindkét madridi gólban főszereplő volt. Az elsőt saját maga szerezte egy nagyszerű szóló végén, a másodiknál pedig ő fejelt kapura, ám a labda végül a védelem ügyetlenkedése után Alfonso Herrero kapusról került a kapuba, így öngólnak írták be a jegyzőkönyvbe. Nem lassítottak a királyiak, négy perccel később Alexander-Arnold beadása után Kylian Mbappé kapásból lőtt a kapuba. Élvezték a játékot a hazaiak, szép megmozdulásokat mutattak be, és gólokkal szórakoztatták a szurkolóikat – így 3–0-ra vezettek a szünetben.

„Többször is jól hoztuk ki a labdát, de amikor a madridiak feljebb kapcsolnak, nehéz megfékezni őket – mondta Einar Galilea, a Málaga védője a Movistarnak a szünetben. – Nehezen szerzünk labdát, amikor pedig megvan, akkor messze vagyunk a kaputól. Komoly nehézséget okoz nekünk a Real Madrid, de nem engedjük el a meccset.”

Ennek vélhetően örült a málagai születésű világhírű színész, Antonio Banderas is, aki a csapat hatalmas rajongója, és a Bernabéuban nézte a meccset. A második félidő viszont Jude Bellingham-kapufával indult, majd José Mourinho pályára küldte az RB Leipzigtől 125 millió euróért szerződtetett 19 éves Yan Diamondét. Az elefántcsontparti támadótól sokat várnak, minél előbb jó formába akarja hozni a portugál szakvezető. A madridiak szemmel láthatóan visszavettek a második félidőre, ám így is jutott még egy gól Arda Gülertől, a Real ezzel harmadik bajnoki győzelmét is megszerezte az idényben. 4–0