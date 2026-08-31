Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: NB II-es mérkőzés; Arsenal- és Barcelona-meccs; US Open

V. B.V. B.
2026.08.31. 00:28
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Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Hétfőn mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB II-ben, az angol, az olasz, a portugál, a spanyol és a török élvonalban. Öt meccsre kerül sor a férfi futsal NB I-ben, pályán a magyar válogatott a socca-világbajnokságon. Folytatódik a női röplabda Európa-bajnokság, míg a tenisz US Openen magyar versenyzőnek is szurkolhatunk.

 AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
6. FORDULÓ
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Lecce–AS Roma (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
4. FORDULÓ
21.15: Benfica–Estoril (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG
3. FORDULÓ
20.30: Besiktas–Corum (Tv: Sport2)

FUTSAL
FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–TFSE
18.30: Veszprém–Magyar Futsal Akadémia
19.00: Nyírbátor–Berettyóújfalu
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Airnergy FC
20.45: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE

SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG
F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Uruguay (Tv: Sport1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Cincinnati Reds–San Diego Padres (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
15.00: Hollandia–Szlovénia, Isztambul
16.00: Olaszország–Bulgária, Brno
18.00: Lengyelország–Portugália, Isztambul
19.00: Csehország–Svédország, Brno

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
17.00 után: Udvardy Panna–Manancsaja Szavangkev (thaiföldi)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: A labdarúgó NB I 6. fordulójának összefoglalója
  8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: L. Pap István a vonalban egy könyvbemutató kapcsán. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Labdarúgócsapataink a nemzetközi kupák selejtezőiben idén nyáron
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.30: Sporttörténelem
Hazafutás  
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Idényrajt a férfi kézilabda NB I-ben. Vendégek: Tóth Edmond, a Mol Tatabánya KC vezetőedzője és Bodó Richárd, a csapat válogatott átlövője
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Szűcs Miklós
17.00: Visszatekintés a budapesti Hungarian Darts Trohpyra
17.20: Visonta supermoto-vb-futamot rendez hétvégén. Vendégek: Adorján Viktor, Kardos Gergely, Kis Tamás
Körkapcsolás  
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.30: Közvetítés a Szeged–Kazincbarcika NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc
20.30: Interjúk a Honvéd vízilabdacsapatának sajtótájékoztatójáról
21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.15: Sportvilág Keszi Dórával

 

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