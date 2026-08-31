Hétfői sportműsor: NB II-es mérkőzés; Arsenal- és Barcelona-meccs; US Open

AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

6. FORDULÓ

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Lecce–AS Roma (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

4. FORDULÓ

21.15: Benfica–Estoril (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

3. FORDULÓ

20.30: Besiktas–Corum (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–TFSE

18.30: Veszprém–Magyar Futsal Akadémia

19.00: Nyírbátor–Berettyóújfalu

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Airnergy FC

20.45: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Uruguay (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Cincinnati Reds–San Diego Padres (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

15.00: Hollandia–Szlovénia, Isztambul

16.00: Olaszország–Bulgária, Brno

18.00: Lengyelország–Portugália, Isztambul

19.00: Csehország–Svédország, Brno

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

17.00 után: Udvardy Panna–Manancsaja Szavangkev (thaiföldi)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I 6. fordulójának összefoglalója

8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: L. Pap István a vonalban egy könyvbemutató kapcsán. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Labdarúgócsapataink a nemzetközi kupák selejtezőiben idén nyáron

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.30: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Idényrajt a férfi kézilabda NB I-ben. Vendégek: Tóth Edmond, a Mol Tatabánya KC vezetőedzője és Bodó Richárd, a csapat válogatott átlövője

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Szűcs Miklós

17.00: Visszatekintés a budapesti Hungarian Darts Trohpyra

17.20: Visonta supermoto-vb-futamot rendez hétvégén. Vendégek: Adorján Viktor, Kardos Gergely, Kis Tamás

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.30: Közvetítés a Szeged–Kazincbarcika NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc

20.30: Interjúk a Honvéd vízilabdacsapatának sajtótájékoztatójáról

21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.15: Sportvilág Keszi Dórával