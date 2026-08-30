Három magyar világbajnoki cím; Az amerikai álom kapujában Odnoga Lotti

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A sok hibát nem bírtuk el Ljubljanában. Rosszul kezdte a magyar férfi kosárlabda-válogatott vasárnapi világbajnoki selejtezőjét a szlovénok otthonában, a döntő pillanatokból sem jött ki jól, így nem volt esélye az idegenbeli győzelemre. Bobory Balázs helyszíni beszámolója.

A magyar női jégkorong-válogatott, valamint a svéd Skelleftea AIK játékosa, Odnoga Lotti hatalmas lehetőség előtt áll: meghívót kapott az észak-amerikai profi ligában (PWHL) szereplő Toronto Spectres novemberi edző­táborába. Beke Zsombor írása.

Guzi Blanka 34 másodpercnyi hátrányt dolgozott le a kombinált számban az öttusa-vb-n a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben, és szenzációs teljesítménnyel világbajnok lett Kujjangban. A férfiaknál 24 év után cseh siker született, Koleszár Mihály 8., Szép Balázs 12. lett. Szeleczki Róbert összefoglalója.

Szenzációs évzárás: Vadnai Jonatán világbajnoki aranyérmes! Csúcsra ért jelenlegi legjobb olimpiai hajóosztályban versenyző vitorlázónk: az olimpiai negyedik helyezett, Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán fantasztikusan teljesített az elmúlt hat napban, különösen az éremfutamban, és nagyon szoros versenyben megnyerte az Írországban rendezett ILCA 7-es világbajnokságot. Vincze Szabolcs összeállítása.

Egy arany-, öt ezüst- és egy bronzérmet szerzett válogatottunk a Poznanban rendezett gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság vasárnapi záró napján. A helyszínről Krasznai Bence tudósított.

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