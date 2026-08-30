A magyar férfi kosárválogatott nem tudta kihasználni a hazaiak hibáit, kikapott Szlovéniában

„Igazi, nagy csata lesz!” – mondta a mérkőzés előtt a két csapatnak pár napra otthont nyújtó hatalmas szálloda liftjében mosolyogva, nyugodtan Aleksej Nikolic, a szlovén csapat irányítója.

Erről senki sem gondolkodott másként, inkább a hazai játékmester higgadtsága lehetett meglepő, hiszen Szlovénia azzal a téttel lépett pályára, hogy egy mieinktől elszenvedett vereség esetén nagyon nehéz helyzetbe került volna a vb-kvalifikációs sorozatban.

A magyar válogatott tagjai is tudták, ha nyernek, leszakíthatják négy fordulóval a zárás előtt az egyik riválist, és az észtek elleni, csütörtöki jó teljesítmény alapot is adott a reménykedésre.

A ljubljanai Hala Tivoli egyik felében jégpálya található, az Olimpija Ljubljana négy órával a kosármeccs előtt játszott felkészülési mérkőzést, és nyert is német ellenfelével szemben, a hokiszurkolók pedig a sima tesztelés után olyan bulit csaptak a létesítmény sörözőjében, hogy a park másik végén is lehetett hallani a zenét és dalolásukat.

Sokkal kisebbnek tűnt az érdeklődés fél órával a kosármérkőzés előtt, nem véletlenül hozták át a házigazdák az összecsapást a nagyobb és modernebb Stozice Arénából ide; a csarnok egyik oldala telt csak meg, a másik szinte teljesen üres maradt.

Valószínűleg nem a bénító hangulat miatt kezdett gyengén a magyar válogatott, a hazaiak nem egészen két perc alatt berámoltak két hármast és két közelit, 10–0-nál a mieink szövetségi kapitányának, Gasper Okornnak időt kellett kérnie. Némileg javult a védekezésünk, de hat perc eltelte után 20 pontnál járt a házigazda, amely az első negyedben leszedett hat támadólepattanót, a magyar csapat pedig rosszul büntetőzött, Krnjajszki Borisz dudaszós triplája után örülhettünk, hogy csak nyolc volt közte.

A folyatásban sokat javult a mieink védekezése, és többször is feljöttünk öt pontra, sőt, az esély megvolt, hogy egy labdára zárkózzunk, de Krnjajszki előbb kihagyta mindkét büntetőjét, majd egy labdaszerzés után Váradi Benedek ziccerezhetett, de labdája lecsorgott a gyűrűről. A negyedet sikerült megnyerni, de még mindig héttel ment a szlovén együttes a nagyszünetben.

A fordulás után hiába szereztünk két labdát, kosarat nem tudtunk dobni belőle, a másik oldalon Klemen Prepelic értékesített egy triplát, majd jött még két szlovén büntető, és máris tíz fölött volt a különbség. Innentől sajnos nem nagyon engedtek közelebb minket a szlovénok. A hazaiak könnyen kerültek helyzetbe, volt olyan támadás, hogy a magyar pad két technikait is kapott, a felzárkózásra így nem volt esély. Sőt, a harmadik negyed végére kinyílt az olló, fájó hibáinkat folyamatosan büntették a szlovénok, 16 pontos hátrányban voltunk a záró periódus előtt.

VÉLEMÉNY Perl Zoltán, a magyar válogatott hátvédje: – Megérdemelt szlovén győzelem született. Rosszul kezdtünk, utána visszajöttünk a meccsbe. Sajnos sok támadólepattanót és üres triplát engedélyeztünk a hazaiaknak, ez döntött.

Aztán a hazaiak négy percig nem dobtak kosarat, mi ezalatt vérrel, verejtékkel kilenc pontot szereztünk, felcsillant a remény. Szűk négy perccel a vége előtt már csak héttel vezettek a szlovénok, de egy eladott labda, és egy engedélyezett támadólepattanó megpecsételte a sorsunkat. A küzdőszellemre nem lehetett panasz, de a sok hiba nem fért most bele Ljubljanában. A versenyből persze nem szálltunk ki, folytatás novemberben. 92–77

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, MÁSODIK CSOPORTKÖR

L-CSOPORT, 2. FORDULÓ

SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG 92–77 (25–17, 18–19, 32–23, 17–18)

Ljubljana, 2500 néző. V: Salins (lett), Barkauskas (litván), Tomasovic (szlovák)

SZLOVÉNIA: NIKOLIC 18/12, PREPELIC 24/18, Cerkvenik 4, RADOVIC 7/3, OMIC 15. Csere: Samar 7/6, Mirtic 3, Krampelj 2, Hrovat 10/3, Glas 2, Faganel, Dolnicar. Szövetségi kapitány: Aleksander Sekulic

MAGYARORSZÁG: Somogyi 5, PERL 17/3, Benke 3/3, Lukács, Golomán 15/6. Csere: REUVERS 21, Krnjajszki 3/3, Váradi 6/6, Meleg 1, Valerio-Bodon 6. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–0. 5. p.: 14–8. 13. p.: 27–21. 17. p.: 34–30. 22. p.: 48–36. 27. p.: 65–51. 32. p.: 75–65. 37. p.: 78–71

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Ha valamelyik csapat hússzal több lepattanót szerez, mint a másik, teljesen reális a győzelme. Óriási problémáink voltak a szlovénok támadólepattanóival, megszerezték, kiosztották a labdát, és bedobták a triplát.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Svédország–Franciaország 69–84 (24–20, 14–18, 16–17, 15–29)

Észország–Finnország 67–96 (21–21, 14–17, 11–28, 21–30)

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Franciaország 15 pont

2. Finnország 13 pont

3. Szlovénia 12 pont

4. Svédország 12 pont

5. MAGYARORSZÁG 12 pont

6. Észtország 11 pont