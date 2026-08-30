Paraguay rali: Sami Pajari újabb sikere

A 2021-ben junior világbajnok versenyzőnek ez volt pályafutása harmadik győzelme a legmagasabb kategóriában, és mindhármat most aratta sorozatban: előbb az észt, majd hazája viadalát nyerte meg. Sami Pajari és navigátora, Marko Salminen mögött a második helyen a Hayden Paddon, John Kennard ausztrál, a harmadikon pedig az Adrien Fourmaux, Alexandre Coria francia kettős végzett.

A pontversenyben vezető Elfyn Evans, Scott Martin walesi, brit kettős negyedik lett, és összetettbeli előnye harmincról húsz pontra csökkent. A 14 állomásból álló vb-szezon következő, 12. futamát Chilében rendezik két hét múlva.

PARAGUAY RALI (22 gyorsasági szakasz, 358,88 km kilométer)

1. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 3:13:28.5 óra

2. Hayden Paddon, John Kennard (ausztrál, Hyundai) 25.8 mp hátrány

3. Adrien Fourmaux, Alexandre Coria (francia, Hyundai) 40.0 mp h.

A vb-pontverseny állása 11 futam után (még 3 van hátra)

1. Elfyn Evans, Scott Martin (walesi, brit, Toyota) 216 pont

2. Pajari, Salminen 196

3. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 175