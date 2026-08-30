Nemzeti Sportrádió

Paraguay rali: Sami Pajari újabb sikere

2026.08.30. 21:11
Sami Pajariék Paraguayban sem találtak legyőzőre (Fotó: Getty Images)
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Paraguay rali Sami Pajari rali világbajnokság
A Toyotával versenyző Sami Pajari győzött a ralivilágbajnoki szezon tizenegyedik állomásán, Paraguayban.

A 2021-ben junior világbajnok versenyzőnek ez volt pályafutása harmadik győzelme a legmagasabb kategóriában, és mindhármat most aratta sorozatban: előbb az észt, majd hazája viadalát nyerte meg. Sami Pajari és navigátora, Marko Salminen mögött a második helyen a Hayden Paddon, John Kennard ausztrál, a harmadikon pedig az Adrien Fourmaux, Alexandre Coria francia kettős végzett.

A pontversenyben vezető Elfyn Evans, Scott Martin walesi, brit kettős negyedik lett, és összetettbeli előnye harmincról húsz pontra csökkent. A 14 állomásból álló vb-szezon következő, 12. futamát Chilében rendezik két hét múlva.

PARAGUAY RALI (22 gyorsasági szakasz, 358,88 km kilométer)
1. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 3:13:28.5 óra
2. Hayden Paddon, John Kennard (ausztrál, Hyundai) 25.8 mp hátrány
3. Adrien Fourmaux, Alexandre Coria (francia, Hyundai) 40.0 mp h.

A vb-pontverseny állása 11 futam után (még 3 van hátra)
1. Elfyn Evans, Scott Martin (walesi, brit, Toyota) 216 pont
2. Pajari, Salminen 196
3. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 175

 

Paraguay rali Sami Pajari rali világbajnokság
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