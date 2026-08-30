NFL: visszatér a liga történetének egyik legjobb védője

Visszatér a Los Angeles Ramshez Aaron Donald. A 35 éves védőfalember a 2023-as idényt követően vonult vissza, előtte tíz évig játszott az NFL-ben, gyakorlatilag minden szezonjában posztja egyik legjobbja volt, és háromszor megválasztották az év védőjének.

Az egy évre 20 millió dollárért aláíró Donald, visszatérésének egyik oka az lehet, hogy a kaliforniai klub a mostani holtszezonban megszerezte a legutóbbi szezonban az év védője díjat bezsebelő, ráadásul sack-rekordot felállító Myles Garrettet, akivel együtt így az NFL történetének legfélelmetesebb párosát alkothatják, ráadásul a következő Super Bowlt éppen a Rams otthonában rendezik.