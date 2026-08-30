Nemzeti Sportrádió

NFL: visszatér a liga történetének egyik legjobb védője

2026.08.30. 23:07
null
Fotó: Getty Images
Címkék
NFL Aaron Donald Los Angeles Rams
A profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének egyik legjobb védője, Aaron Donald bejelentette visszatérését a Los Angeles Ramshez.

Visszatér a Los Angeles Ramshez Aaron Donald. A 35 éves védőfalember a 2023-as idényt követően vonult vissza, előtte tíz évig játszott az NFL-ben, gyakorlatilag minden szezonjában posztja egyik legjobbja volt, és háromszor megválasztották az év védőjének.

Az egy évre 20 millió dollárért aláíró Donald, visszatérésének egyik oka az lehet, hogy a kaliforniai klub a mostani holtszezonban megszerezte a legutóbbi szezonban az év védője díjat bezsebelő, ráadásul sack-rekordot felállító Myles Garrettet, akivel együtt így az NFL történetének legfélelmetesebb párosát alkothatják, ráadásul a következő Super Bowlt éppen a Rams otthonában rendezik.

 

NFL Aaron Donald Los Angeles Rams
Legfrissebb hírek

„Az NFL más világ!” – exkluzív interjú Andre Carterrel

Képes Sport
2026.08.04. 16:05

Csaknem tízmilliárd dollárért cserél tulajdonost az NFL-bajnok Seattle Seahawks

Amerikai sportok
2026.07.12. 18:08

Egy csere útján az Év védőjátékosával erősített a Los Angeles Rams

Amerikai sportok
2026.06.01. 20:29

A Super Bowl visszavágójával, péntek helyett csütörtök hajnalban indul az új NFL-idény

Amerikai sportok
2026.05.15. 12:03

NFL: megvannak az európai meccsek résztvevői

Amerikai sportok
2026.05.13. 09:55

Volt, aki golfozás közben tudta meg, hogy NFL-játékos lett – sztorik és videók a draftról

Amerikai sportok
2026.04.28. 13:23

Fernando Mendoza lett a draftelső, irányítót húzott az első körben a Rams

Amerikai sportok
2026.04.24. 09:47

Mendoza és a többiek tele reménnyel – a héten 250-nél is több egyetemi játékos kerül az NFL-be

Amerikai sportok
2026.04.21. 12:21