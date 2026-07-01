NB I-es rutinnal rendelkező védő érkezett Újpestre

A 26 éves Heitor 2024-ben került Győrbe az észt Levadia Tallinntól, és az akkor NB I-es újoncnál remek teljesítményt nyújtott, egy idény után a Maccabi Tel-Aviv szerződtette.

A 187 centiméter magas belső védő 26 mérkőzésen szerepelt az NB I-ben, majd Izraelben bronzérmes lett, 23 bajnokin egy gólt szerezve.

Heitort egy évre vette kölcsön az Újpest, amely opciós jogot is szerzett a szerződtetésére.

„Ilyenkor sokan használnak nagy szavakat, és fogadkoznak. Én ezt most nem teszem, hanem sokkal inkább a pályán szeretném bebizonyítani, hogy mire is vagyok képes. Alig várom, hogy csatlakozzak a csapathoz, és elkezdjük a munkát” – nyilatkozta Heitor a klubhonlapon.

„Az elmúlt években túl sok gólt kaptunk, és ráadásul sokszor könnyű gólokat adtunk az ellenfeleinknek. Amennyiben hozza azt a játékot, amire képes, úgy Heitor nagy segítség lehet abban, hogy jóval stabilabbak legyünk hátul. Meg van benne az a mentalitás és dinamika, amire szükségünk van az előrelépéshez” – mondta el Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Sparatcus)

Kölcsönben érkezők: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, lejárt a szerződése) Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tamás Krisztián (lejár a szerződése)