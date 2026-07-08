Koszovói, San Marinó-i és török ellenfele lesz az Újpestnek a futsal BL előselejtezőjében

A mérkőzéseket az augusztus 25. és 30. között rendezik meg, és az Újpest hazai környezetben próbálhatja meg kivívni a továbbjutást. A négyesből az első helyezett jut tovább.

A D-csoportból továbbjutó csapat a következő szakaszban a litván Kauno Zalgiris és a luxemburgi Differdange mellett az F-csoport – a görög Dukasz, az ír Blue Magic FC Dublin, az északír Sparta Belfast és az angol London Genesis tartozik ide – győztesével meccselhet október 27. és november 1. között.

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA

Az előselejtező csoportbeosztása

D-csoport: Drenica (koszovói), Újpest, Murata (San Marinó-i), Sakarya Karasu (török)

A sorsolásról bővebben itt.