Nemzeti Sportrádió

Koszovói, San Marinó-i és török ellenfele lesz az Újpestnek a futsal BL előselejtezőjében

R. P.R. P.
2026.07.08. 13:34
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Újpest futsal futsal Bajnokok Ligája
Kisorsolták az Újpest ellenfeleit a futsal Bajnokok Ligája előselejtezőjében. Németh Péter vezetőedző csapata a koszovói Drenicával, a San Marinó-i Muratával és a török Sakarya Karasuval játszik.

A mérkőzéseket az augusztus 25. és 30. között rendezik meg, és az Újpest hazai környezetben próbálhatja meg kivívni a továbbjutást. A négyesből az első helyezett jut tovább.

A D-csoportból továbbjutó csapat a következő szakaszban a litván Kauno Zalgiris és a luxemburgi Differdange mellett az F-csoport – a görög Dukasz, az ír Blue Magic FC Dublin, az északír Sparta Belfast és az angol London Genesis tartozik ide – győztesével meccselhet október 27. és november 1. között.

FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA
Az előselejtező csoportbeosztása
D-csoport: Drenica (koszovói), Újpest, Murata (San Marinó-i), Sakarya Karasu (török)

A sorsolásról bővebben itt.

 

Újpest futsal futsal Bajnokok Ligája
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