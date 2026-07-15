Hová tűnt a nyáron szerződtetett Muhamed Tijani?

ROSSZ HÍR AZ ÚJPESTIEKNEK: továbbra sincs bevethető állapotban a nyáron érkező Muhamed Tijani. Az újpestiek tájékoztatása szerint megfázással és kisebb sérüléssel is bajlódott, így egyelőre kérdés, mikor számíthat rá Szélesi Zoltán vezetőedző – azóta külön­edzéseket is végez, hogy minél hamarabb visszanyerje a formáját.

Nem mindennapi hírek keltek szárny­ra. Lapunk több forrásból is úgy értesült, hogy a 25 éves nigériai csatár maláriás lehetett, ez pedig nem játék, többek között ezt lehet tudni a kórról: trópusi körülmények között fordul elő és szúnyogok terjesztik. Ha megcsípték az embert, a kórokozóktól függően hat–negyven nap múlva jelentkeznek az első tünetek, így láz (akár 41 fokos is!), hidegrázás és izomfájdalom. Lapunk természetesen megkérdezte az Újpest sajtóosztályát, igaz-e a hír, a klub cáfolta az információt.

Muhamed Tijani az eddigi négy nyári felkészülési mérkőzés egyikén sem lépett pályára, pedig a képességei alapján nagy segítségére lehet az Újpestnek: a tavasszal a Nyíregyháza Spartacusba kölcsönbe érkezett a Slavia Prahától, s teljesítményével kulcsszerepet játszott abban, hogy a Szpari biztosan harcolja ki az élvonalban maradást. Tizenöt bajnokin nyolc gólt szerzett, és adott négy gólpasszt, sokszor megállíthatatlannak bizonyult. A nyírségiek természetesen meg akarták tartani, de a cseh klub egymillió eurós (körülbelül 360 millió forintos) kivásárlási árat szabott meg, s ezt nem tudták megadni – az Újpest FC viszont a hírek szerint igen, így a Megyeri útra került.

Hogy ki pótolhatja, kiderül, a támadósorban szerepel például az előző idény gólkirálya, a – felcsúti Lukács Dániellel holtversenyben – 17 gólig jutó Aljosa Matko, valamint a nyáron érkező Etienne Amenyido is.

A lila-fehérek szombaton játsszák utolsó felkészülési mérkőzésüket az NB I-es rajt előtt, a boszniai Radnik Bijeljina ellen lépnek pályára 17.30-tól a Szusza Ferenc Stadionban, majd a jövő héten a Nyíregyháza Spartacus ellen kezdik el idegenben a 2026–2027-es bajnoki idényt.