Távozik az Újpest horvát csatára

A 29 éves támadó két idényt töltött a lila-fehéreknél, a klub honlapjának közleménye szerint 54 tétmérkőzésen 11 gólt és 12 gólpasszt jegyzett, az első idényében az Újpest legeredményesebb játékosa volt.

A Dinamo Zagrebben nevelkedett futballista 16 évesen minden idők legfiatalabb játékosaként mutatkozott be a fővárosi csapatban. Később a Cataniában és a Reggianában is megfordult, s bár a horvát korosztályos nemzeti együttesekben szerepelt az U15-től az U21-ig, a felnőttválogatottban nem lépett pályára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC – kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönbe érkezők: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolható, próbajáték)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tamás Krisztián (szabadon igazolható)