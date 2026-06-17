A Real Madrid bejelentette Bernardo Silva szerződtetését

Április közepén vált hivatalossá, hogy az idény végén Bernardo Silva távozik a Manchester Citytől szerződése lejártával, így július 1-től szabadon igazolható lesz. Mint arról beszámoltunk, a múlt héten a vezető spanyol sportlapok megírták, hogy a Real Madrid nyerte a versenyfutást a kegyeiért, ezt a klub szerda délelőtt be is jelentette.

A 31 esztendős középpályás két évre írt alá.

A Real szerdai bejelentése azt jelenti, hogy Bernardo Silva a portugálok 19 órakor kezdődő vb-szereplése előtt túljutott a holt idény egyik legfontosabb kérdésén, így már a világbajnoki szereplésre összpontosíthat.