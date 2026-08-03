Heti program: Ferencváros–Real Madrid a Groupama Arénában, selejtezők az El-ben és a Kl-ben

AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ

12.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ

13.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ

14.00: a rájátszás sorsolása, Nyon

SKÓT BAJNOKSÁG

20.30: Celtic–Dundee FC (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

Kedd, 0.45: Philadephia Phillies–Washington Nationals (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

15.45: Tour de France, nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

Alsóház

12.00: Norvégia–Ausztria (Tv: Sport1)

14.30: Izrael–Svájc (Tv: Sport1)

Középdöntő

17.00: Horvátország–Izland (Tv: Sport1)

19.30: Portugália–Magyarország (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1114 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

8.00: női váltó

13.00: férfi váltó

AUGUSZTUS 4., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

18.00: Mjällby (svéd)–Slovan (szlovák)

18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén)

19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Kairat Almati (kazah)

19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)

20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Kauno Zalgiris (litván)

Nem bajnoki ág

20.00: Olympiakosz (görög)–NEC (holland)

20.00: Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)

20.00: Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

21.00: Larne (északír)–Iberia (grúz)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

18.00: Auda (litván)–Dinamo City (albán)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00: Newport County (walesi)–Roma (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

Női selejtező

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

Nyílt vízi úszás

10.00: Férfi 10 km

14.30: Női 10 km

Műugrás

12.30: Női 3 m selejtező (Kun Patrícia)

19.30: Férfi szinkrontoronyugrás és női 3 m DÖNTŐ

Műúszás

9.00: Női egyéni technika DÖNTŐ

16.00: Csapat technika DÖNTŐ

AUGUSZTUS 5., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB III

2. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.00: Eger SE–Tiszafüredi VSE

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.30: Debreceni EAC–Tarpa SC

17.30: Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.30: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II

17.30: Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II

17.30: Mátészalkai MTK–Gödöllői SK

17.30: Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: 1908 SZAC Budapest–Zalaegerszegi TE FC II

17.30: Király SE–Dorogi Bányász FC

17.30: Balatonalmádi SE–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: Sárisápi BSE–Haladás FC

17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC

17.30: Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE

18.30: Sopron–ETO Akadémia

19.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE

17.30: Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II

17.30: Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC

17.30: Sándorfalvi SKE–Újpest FC II

17.30: BKV Előre–Gyulai Termál FC

17.30: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE

17.30: Csepel SC–ESMTK

17.30: Monor SE–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: Dunaharaszti MTK–ReBase Majosi SE

17.30: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II

17.30: Dunaújváros FC–Érdi VSE

17.30: Budaörs–Iváncsa KSE

17.30: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC

17.30: Budafoki MTE–PTE-PEAC

17.30: Sárbogárd SE–Pécsi MFC

19.00: BFC Siófok–MTK Budapest II

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

18.30: Aarhus GF (dán)–Sabah (azeri)

Nem bajnoki ág

20.00: Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Nem bajnoki ág

20.15: FERENCVÁROS–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

19.00: Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi)

20.30: Panathinaikosz (görög)–CSZKA 1948 (bolgár)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

12.00: Internazionale (olasz)–Milan (olasz)

13.00: K-League All Star (dél-koreai)–Manchester City (angol)

13.30: Chelsea (angol)–Juventus (olasz)

18.30: Napoli (olasz)–Osasuna (spanyol)

20.30: Arsenal (angol)–Real Betis (spanyol)

21.00: Real Mallorca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 2. forduló, 2. csoport, Hévízi út

Elődöntő

10.00: Brann (norvég)–KFF Mitrovica (koszovói)

16.30: FERENCVÁROS–PAOK (görög) (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

Férfi selejtező

Női körvívás

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

Nyílt vízi úszás

10.00: Férfi 5 km

14.30: Női 5 km

Műugrás

19.30: Vegyes szinkrontoronyugrás és férfi 3 m DÖNTŐ

Műúszás

15.00: Csapat akrobatikus kűr DÖNTŐ

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Nem bajnoki ág

18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár)

18.00: Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót)

19.00: Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török)

19.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi)

19.45: PAOK (görög)–Anderlecht (belga)

21.00: Benfica (portugál)–Hearts (skót)

Bajnoki ág

17.00: KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román)

19.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)

19.00: Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri)

20.00: Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

17.00: Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini)

18.00: Jablonec (cseh)–RFS (lett)

18.00: HJK Helsinki (finn)–Motherwell (skót)

18.00: Paide Linnameeskond (észt)–SK Rapid (osztrák)

18.00: Noa (örmény)–FC Sion (svájci)

18.30: CFR Cluj (román)–Tromsö (norvég)

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát)

19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–St. Gallen (svájci)

19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd)

19.00: IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga)

19.00: DEBRECENI VSC–FC Köbenhavn (dán) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri)

19.30: Beitar (izraeli)–Austria Wien (osztrák)

20.00: Twente (holland)–DAC 1904 (szlovákiai)

20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–GKS Katowice (lengyel)

20.00: Ajax (holland)–Shelbourne (ír)

20.30: Valur (izlandi)–Nordsjaelland (dán)

20.30: Braga (portugál)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

20.30: Lugano (svájci)–NSÍ Runavík (feröeri)

20.45: Bohemians (ír)–Midtjylland (dán)

20.45: Rijeka (horvát)–Ilves (finn)

21.00: Partizan (szerb)–Tobol (kazah)

21.00: Hibernian (skót)–Skëndija (északmacedón)

Bajnoki ág

19.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Flora Tallinn (észt)

19.00: Riga FC (lett)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Vityebszk (fehérorosz)

21.00: Tre Fiori (San Marinó-i)–Drita (koszovói)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

Női elődöntő

Férfi körvívás

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

19.30: Női szinkronműugrás és férfi toronyugrás DÖNTŐ

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00: Aston Villa (angol)–Bayern München (német), Hongkong

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

Férfi elődöntő

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

Nyílt vízi úszás

9.00: Női 3 km kieséses verseny

11.00: Férfi 3 km kieséses verseny

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Vasas FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

3. FORDULÓ

17.00: Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

19.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

19.00: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III

3. FORDULÓ

ÉSZAKELETI CSOPORT

17.30: Gödöllői SK–Hajdúnánás FK

17.30: Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC

17.30: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye

17.30: Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE

17.30: Bicskei TC–FC Sopron

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest

19.00: Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE

17.30: Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE

17.30: Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II

17.30: Monor SE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

15.00: Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK

17.00: Sárbogárd SE–Budafoki MTE

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs

17.30: Iváncsa KSE–Dunaújváros FC

17.30: Érdi VSE–Paksi FC II

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

13.00: Internazionale (olasz)–Juventus (olasz)

14.00: Chelsea (angol)–Milan (olasz)

15.00: Leeds United (angol)–RB Leipzig (német)

16.00: Brighton & Hove Albion (angol)–Roma (olasz)

17.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol)

17.00: VfB Stuttgart (német)–Everton (angol)

19.00: FERENCVÁROS–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Galatasaray (török)–Villarreal (spanyol)

20.30: Real Betis (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)

21.00: Napoli (olasz)–Celta Vigo (spanyol)

22.00: Barcelona (spanyol)–Nottingham Forest (angol)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 2. forduló, 2. csoport, Hévízi út

Helyosztók

10.00: a 3. helyért

16.30: döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

Női döntő

Férfi döntő

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, Budapest Garden

9.00: döntő, 1. nap

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

Nyílt vízi úszás

10.00: csapatverseny

Óriás-toronyugrás

13.30: Nők 3. és 4. sorozat

16.00: Férfiak 3. és 4. sorozat

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

17.00: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

3. FORDULÓ

17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

3. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC

17.00: Tarpa SC–Eger SE

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Sárisápi BSE

11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya

18.00: Haladás FC–Balatonalmádi SE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.30: ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC

17.30: III. kerületi TVE–BKV Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: PTE-PEAC–BFC Siófok

17.30: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC

17.30: ReBase Majosi SE–Pécsi MFC

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

13.00: Manchester City (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

14.00: Johor Darul Ta'zim (malajziai)–Chelsea (angol)

15.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német)

15.30: Liverpool (angol)–Monaco (francia)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

Vegyes váltó

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, Budapest Garden

9.00: döntő, 2. nap

TRIATLON

7.30: Extrememan hosszú távú országos bajnokság, Nagyatád