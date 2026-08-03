Heti program: Ferencváros–Real Madrid a Groupama Arénában, selejtezők az El-ben és a Kl-ben
AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ
12.00: a rájátszás sorsolása, Nyon
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ
13.00: a rájátszás sorsolása, Nyon
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ
14.00: a rájátszás sorsolása, Nyon
SKÓT BAJNOKSÁG
20.30: Celtic–Dundee FC (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
Kedd, 0.45: Philadephia Phillies–Washington Nationals (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
15.45: Tour de France, nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
Alsóház
12.00: Norvégia–Ausztria (Tv: Sport1)
14.30: Izrael–Svájc (Tv: Sport1)
Középdöntő
17.00: Horvátország–Izland (Tv: Sport1)
19.30: Portugália–Magyarország (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1114 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
8.00: női váltó
13.00: férfi váltó
AUGUSZTUS 4., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
18.00: Mjällby (svéd)–Slovan (szlovák)
18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén)
19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Kairat Almati (kazah)
19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)
20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Kauno Zalgiris (litván)
Nem bajnoki ág
20.00: Olympiakosz (görög)–NEC (holland)
20.00: Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
21.00: Larne (északír)–Iberia (grúz)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
18.00: Auda (litván)–Dinamo City (albán)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00: Newport County (walesi)–Roma (olasz)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
Női selejtező
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
Nyílt vízi úszás
10.00: Férfi 10 km
14.30: Női 10 km
Műugrás
12.30: Női 3 m selejtező (Kun Patrícia)
19.30: Férfi szinkrontoronyugrás és női 3 m DÖNTŐ
Műúszás
9.00: Női egyéni technika DÖNTŐ
16.00: Csapat technika DÖNTŐ
AUGUSZTUS 5., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB III
2. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.00: Eger SE–Tiszafüredi VSE
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.30: Debreceni EAC–Tarpa SC
17.30: Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II
17.30: Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II
17.30: Mátészalkai MTK–Gödöllői SK
17.30: Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: 1908 SZAC Budapest–Zalaegerszegi TE FC II
17.30: Király SE–Dorogi Bányász FC
17.30: Balatonalmádi SE–Credobus Mosonmagyaróvár
17.30: Sárisápi BSE–Haladás FC
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC
17.30: Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE
18.30: Sopron–ETO Akadémia
19.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE
17.30: Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II
17.30: Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC
17.30: Sándorfalvi SKE–Újpest FC II
17.30: BKV Előre–Gyulai Termál FC
17.30: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE
17.30: Csepel SC–ESMTK
17.30: Monor SE–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: Dunaharaszti MTK–ReBase Majosi SE
17.30: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
17.30: Dunaújváros FC–Érdi VSE
17.30: Budaörs–Iváncsa KSE
17.30: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC
17.30: Budafoki MTE–PTE-PEAC
17.30: Sárbogárd SE–Pécsi MFC
19.00: BFC Siófok–MTK Budapest II
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
18.30: Aarhus GF (dán)–Sabah (azeri)
Nem bajnoki ág
20.00: Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Nem bajnoki ág
20.15: FERENCVÁROS–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
19.00: Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi)
20.30: Panathinaikosz (görög)–CSZKA 1948 (bolgár)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
12.00: Internazionale (olasz)–Milan (olasz)
13.00: K-League All Star (dél-koreai)–Manchester City (angol)
13.30: Chelsea (angol)–Juventus (olasz)
18.30: Napoli (olasz)–Osasuna (spanyol)
20.30: Arsenal (angol)–Real Betis (spanyol)
21.00: Real Mallorca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 2. forduló, 2. csoport, Hévízi út
Elődöntő
10.00: Brann (norvég)–KFF Mitrovica (koszovói)
16.30: FERENCVÁROS–PAOK (görög) (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
Férfi selejtező
Női körvívás
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
Nyílt vízi úszás
10.00: Férfi 5 km
14.30: Női 5 km
Műugrás
19.30: Vegyes szinkrontoronyugrás és férfi 3 m DÖNTŐ
Műúszás
15.00: Csapat akrobatikus kűr DÖNTŐ
AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Nem bajnoki ág
18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.00: Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót)
19.00: Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török)
19.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi)
19.45: PAOK (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Benfica (portugál)–Hearts (skót)
Bajnoki ág
17.00: KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román)
19.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)
19.00: Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri)
20.00: Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
17.00: Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini)
18.00: Jablonec (cseh)–RFS (lett)
18.00: HJK Helsinki (finn)–Motherwell (skót)
18.00: Paide Linnameeskond (észt)–SK Rapid (osztrák)
18.00: Noa (örmény)–FC Sion (svájci)
18.30: CFR Cluj (román)–Tromsö (norvég)
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát)
19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–St. Gallen (svájci)
19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd)
19.00: IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga)
19.00: DEBRECENI VSC–FC Köbenhavn (dán) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri)
19.30: Beitar (izraeli)–Austria Wien (osztrák)
20.00: Twente (holland)–DAC 1904 (szlovákiai)
20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–GKS Katowice (lengyel)
20.00: Ajax (holland)–Shelbourne (ír)
20.30: Valur (izlandi)–Nordsjaelland (dán)
20.30: Braga (portugál)–Dinamo Minszk (fehérorosz)
20.30: Lugano (svájci)–NSÍ Runavík (feröeri)
20.45: Bohemians (ír)–Midtjylland (dán)
20.45: Rijeka (horvát)–Ilves (finn)
21.00: Partizan (szerb)–Tobol (kazah)
21.00: Hibernian (skót)–Skëndija (északmacedón)
Bajnoki ág
19.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Flora Tallinn (észt)
19.00: Riga FC (lett)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Vityebszk (fehérorosz)
21.00: Tre Fiori (San Marinó-i)–Drita (koszovói)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
Női elődöntő
Férfi körvívás
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
19.30: Női szinkronműugrás és férfi toronyugrás DÖNTŐ
AUGUSZTUS 7., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
3. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00: Aston Villa (angol)–Bayern München (német), Hongkong
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
Férfi elődöntő
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
Nyílt vízi úszás
9.00: Női 3 km kieséses verseny
11.00: Férfi 3 km kieséses verseny
AUGUSZTUS 8., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
3. FORDULÓ
17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Vasas FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
3. FORDULÓ
17.00: Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
19.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
19.00: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKELETI CSOPORT
17.30: Gödöllői SK–Hajdúnánás FK
17.30: Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC
17.30: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye
17.30: Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE
17.30: Bicskei TC–FC Sopron
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest
19.00: Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE
17.30: Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE
17.30: Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II
17.30: Monor SE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
15.00: Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK
17.00: Sárbogárd SE–Budafoki MTE
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs
17.30: Iváncsa KSE–Dunaújváros FC
17.30: Érdi VSE–Paksi FC II
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
13.00: Internazionale (olasz)–Juventus (olasz)
14.00: Chelsea (angol)–Milan (olasz)
15.00: Leeds United (angol)–RB Leipzig (német)
16.00: Brighton & Hove Albion (angol)–Roma (olasz)
17.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol)
17.00: VfB Stuttgart (német)–Everton (angol)
19.00: FERENCVÁROS–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Galatasaray (török)–Villarreal (spanyol)
20.30: Real Betis (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
21.00: Napoli (olasz)–Celta Vigo (spanyol)
22.00: Barcelona (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 2. forduló, 2. csoport, Hévízi út
Helyosztók
10.00: a 3. helyért
16.30: döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
Női döntő
Férfi döntő
STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, Budapest Garden
9.00: döntő, 1. nap
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
Nyílt vízi úszás
10.00: csapatverseny
Óriás-toronyugrás
13.30: Nők 3. és 4. sorozat
16.00: Férfiak 3. és 4. sorozat
AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
3. FORDULÓ
17.00: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
3. FORDULÓ
17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC
17.00: Tarpa SC–Eger SE
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Sárisápi BSE
11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya
18.00: Haladás FC–Balatonalmádi SE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.30: ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC
17.30: III. kerületi TVE–BKV Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: PTE-PEAC–BFC Siófok
17.30: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC
17.30: ReBase Majosi SE–Pécsi MFC
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
13.00: Manchester City (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
14.00: Johor Darul Ta'zim (malajziai)–Chelsea (angol)
15.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német)
15.30: Liverpool (angol)–Monaco (francia)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
Vegyes váltó
STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, Budapest Garden
9.00: döntő, 2. nap
TRIATLON
7.30: Extrememan hosszú távú országos bajnokság, Nagyatád