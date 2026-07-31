Nemzeti Sportrádió

Két fiatal Real Madrid-játékos a Fulhambe tart

L. Á. B.L. Á. B.
2026.07.31. 11:58
Gonzalo García (balra) és César Palacios a Celta elleni márciusi bajnoki meccsen (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Gonzalo García César Palacios Fulham nemzetközi átigazolás
Sajtóhírek szerint a Real Madrid két fiatal labdarúgója, Gonzalo García és César Palacios az angol élvonalbeli Fulhamben folytatja pályafutását.

A The Athletic értesülése szerint a Fulham ötvenmillió euróért vásárolja meg a két, egyaránt 2004-ben született labdarúgó játékjogát. Hivatalos bejelentés még nincs.

A támadó Gonzalo García harminckilencszer lépett pályára a királyi gárda első csapatában, többnyire csereként, nyolc gólt szerzett (hármat a Betis elleni januári, 5–1-es bajnokin), míg a támadó középpályás César Palacios eddig csupán öt élvonalbeli bajnokin játszott.

A Fulham egyelőre nem igazán aktív a nyári piacon, eddig csak a Bayern Münchentől tavaly nyáron kölcsönvett svéd Jonah Kusi-Asare végleges szerződtetését jelentette be.

 

Real Madrid Gonzalo García César Palacios Fulham nemzetközi átigazolás
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