Két fiatal Real Madrid-játékos a Fulhambe tart
Sajtóhírek szerint a Real Madrid két fiatal labdarúgója, Gonzalo García és César Palacios az angol élvonalbeli Fulhamben folytatja pályafutását.
A The Athletic értesülése szerint a Fulham ötvenmillió euróért vásárolja meg a két, egyaránt 2004-ben született labdarúgó játékjogát. Hivatalos bejelentés még nincs.
A támadó Gonzalo García harminckilencszer lépett pályára a királyi gárda első csapatában, többnyire csereként, nyolc gólt szerzett (hármat a Betis elleni januári, 5–1-es bajnokin), míg a támadó középpályás César Palacios eddig csupán öt élvonalbeli bajnokin játszott.
A Fulham egyelőre nem igazán aktív a nyári piacon, eddig csak a Bayern Münchentől tavaly nyáron kölcsönvett svéd Jonah Kusi-Asare végleges szerződtetését jelentette be.
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