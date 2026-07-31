Két fiatal Real Madrid-játékos a Fulhambe tart

A The Athletic értesülése szerint a Fulham ötvenmillió euróért vásárolja meg a két, egyaránt 2004-ben született labdarúgó játékjogát. Hivatalos bejelentés még nincs.

A támadó Gonzalo García harminckilencszer lépett pályára a királyi gárda első csapatában, többnyire csereként, nyolc gólt szerzett (hármat a Betis elleni januári, 5–1-es bajnokin), míg a támadó középpályás César Palacios eddig csupán öt élvonalbeli bajnokin játszott.

A Fulham egyelőre nem igazán aktív a nyári piacon, eddig csak a Bayern Münchentől tavaly nyáron kölcsönvett svéd Jonah Kusi-Asare végleges szerződtetését jelentette be.