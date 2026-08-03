Belák János: Reális az esélyünk az éremszerzésre!

AZ ELSŐ MAGYAR FECSKÉK, azaz az öttusa-válogatott női tagjai, valamint edzőik és Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője vasárnap délelőtt megérkeztek Isztambulba, az augusztus 3–9. között esedékes felnőtt Európa-bajnokság helyszínére – a férfiak és segítőik hétfőn követik őket. Belák János 12 tagú csapatot jelölt ki a kontinensviadalra, amelyen a férfi és női váltók küzdelmeit hétfőn tartják meg, keddtől szombatig rendezik az egyéni versenyeket, és vasárnap a vegyes váltóval zárul az Eb.

A férfiaknál Bőhm Csaba, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Tamás Botond és Tárkányi Zsombor, a nőknél Bauer Blanka, Erdős Rita, Guzi Blanka és Mészáros Emma küzdhet, női váltóban két fiatal, Rajncsák Diána és Varga Orsolya szerepel, a jelenlegi tervek szerint vegyes váltóban pedig Koleszár Mihály és Guzi Blanka, ők tavaly fölényes győzelmet arattak a madridi Eb-n, Koleszár egyéniben ezüstérmes lett.

Belák János (Fotó: Árvai Károly)

A szabályok szerint az Európa-bajnokságon ugyanúgy, mint a világkupaversenyeken, egy nemzetből nemenként négyen juthatnak tovább a selejtezőből az elődöntőbe.

„A lányoknál nincs kérdés e tekintetben. A fiúknál Bőhm Csaba és Koleszár Mihály védettséget élvez a világkupa-eredményeiknek köszönhetően. A többiek között nem lehetett tiszta rangsort felállítani, előfordultak sérülések, kihagyások, ettől függetlenül mindannyian jó eséllyel szállnak versenybe a továbbjutásért – mondta Belák János. – A férfi és a női mezőnyben is több döntőst várok, és esélyesek vagyunk a dobogóra mindkét nemnél. Az idény eddigi része azt mutatta, több versenyzőnknek a jól sikerült felkészülésből érkezve reális az esélye az éremszerzésre!”

Guzi Blanka az áprilisi kairói és a júniusi budapesti vk-fordulót megnyerte, májusban Pazardzsikban második lett, a szintén fővárosi vk-döntőn negyedikként zárt. Koleszár Mihály Kairóban a dobogó harmadik fokára állhatott fel, a budapesti vk-fordulón döntős volt; Erdős Ritának három, Szép Balázsnak és Tárkányi Zsombornak is volt két-két döntős szereplése, Bőhm Csaba Budapesten, a tavalyi madridi Eb-n harmadik Bauer Blanka Pazardzsikban volt finalista. Bőhm Csaba és Szép Balázs váll-, Bauer Blanka hátsérüléssel bajlódott a közelmúltban, de Gáll András is hosszabb időt töltött rehabilitációval az idén.

Júliusban két junior-világversenyt rendeztek meg, az azokon szereplők közül többen a felnőtt Eb-n is megmutathatják magukat. A hónap eleji junior Eb-n Barcelonában Tamás Botond 9. lett, a nőknél négyen is döntősök voltak, Rajncsák Diána az 5., Bauer Blanka a 6., Mészáros Emma a 8. helyen zárt, Zemán Zóra 12. lett – a női csapat Rajncsákkal, Bauerrel és Mészárossal aranyérmet ünnepelhetett csakúgy, mint a vegyes váltóban Tamás és Rajncsák. A hó végi kaunasi junior vb-n Tamás a 6. helyen futott be, Bauer a 4., Varga Orsolya a 12. pozícióban zárt, női csapatban Bauer Vargával és Rajncsákkal állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

„Varga Orsolya a világbajnokságon nagyon jó formát mutatott, ahogy Rajncsák Diána is jelentős eredményekre képes a juniorok között, pedig hivatalosan még U19-es. Ezért számítok rájuk a váltóban, hogy további tapasztalatot szerezzenek felnőttversenyen is. Az utolsó éves junioroktól, Tamás Botondtól és Bauer Blankától is jó versenyt várok. Mészáros Emmára kíváncsi leszek, nem sikerült annyira jól az idénye, adódtak nehézségei egyik vagy másik számban az idei versenyeken. Meggyőződésem, hogy sokkal több van benne, mint amit mostanában mutatott.”

Belák János azt is elmondta, hogy az augusztus végi kujjangi világbajnokságra maximum öt-öt versenyzővel tervez elutazni, a nőknél nem lesz változás a keretben, a férfiaknál viszont a leggyengébb Eb-eredménnyel záró versenyző nem tarthat Kínába.

A márciusban pályafutása ötödik országos bajnoki címét megszerző, Kairóban ötödik Gulyás Michelle-t a tavalyi sérülése után július közepén ismét meg kellett műteni, Párizs olimpiai bajnokát sem az Eb-n, sem a vb-n nem látjuk majd.

A PROGRAM Hétfő: Férfiak, váltó, 13. Nők, váltó, 8. Kedd: Nők, selejtező, 8. Szerda: Férfiak, egyéni, selejtező, 8. Nők, egyéni, elődöntő, rangsoroló vívás, 16.45. Csütörtök: Férfiak, egyéni, elődöntő, rangsoroló vívás, 12. Nők, egyéni, elődöntő. A-csoport, 8. B-csoport, 17. Péntek: Férfiak, egyéni, elődöntő. A-csoport, 8. B-csoport, 17. Szombat: Férfiak, egyéni, döntő, 17. Nők, egyéni, döntő, 8. Vasárnap: Vegyes váltó, 8