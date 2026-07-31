A semmiből igazolt új középcsatárt a Real Madrid – hivatalos

A klubok hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint Levante és a Real Madrid megállapodott Carlos Espí átigazolásáról. A 21 éves támadó 2031-ig írt alá a spanyol rekordbajnokhoz, amely egybehangzó spanyol lapértesülések szerint 25 millió eurót fizetett cserébe a Levanténak.

A megállapodás villámgyorsan és teljesen váratlanul született meg, még a mindig jól értesült, a madridiak ügyeiben bennfentes Marcát is teljes meglepetésként érte. Már csak azért is, mert a Levante már közel állt az egyezséghez a Premier League-ben szereplő Brightonnal a játékos ügyében, ám a Real Madrid jelentkezése után Espí kérésére leálltak az egyeztetések a felek között. Az angol klub mellett egyébként a Villarreal is figyelte a támadót, de végül a madridiak nyerték a versenyfutást. Az érkezése azért lehetett indokolt, mert a madridiak másik klasszikus középcsatára, Gonzalo García a Fulhamhez igazolt.

Espí az előző idény egyik legnagyobb felfedezettje volt a La Ligában: a bajnokság második felében 11 gólt szerzett, és meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Levante kiharcolta a bennmaradást. Az idény első felében még alig kapott lehetőséget, ám az edzőváltás után sokat fejlődött a játéka, és tulajdonképpen a csapata megmentője lett.

A 194 centiméter magas játékos – aki ma (pénteken) már az első edzésén is részt vett új csapatánál – a Real Madrid ötödik nyári igazolása Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté és Bernardo Silva után, de nem lenne meglepetés, ha napokon belül Yan Diomandé és Rodri érkezését is bejelentené a „királyi” klub.

Mint ismert, José Mourinho sztárgárdája jövő hét szombaton Budapesten, a Ferencváros ellen játszik felkészülési mérkőzést, amelyen várhatóan Espí is pályára lép majd.