Markgráf Ákos megérkezett Dániába – kép
A nyáron a Puskás Akadémiától szerződtetett Markgráf Ákos Nyíregyházán ott volt az Újpest kezdőcsapatában, vasárnap azonban a Debrecen ellen nem került be a keretbe. A lila-fehér klub akkor azt ígérte, hogy a mérkőzés után ad tájékoztatást a védő helyzetéről. Ez meg is történt, az Újpest közleménye szerint befutott egy hivatalos vételi ajánlat, így a védő orvosi vizsgálatra utazik.
Az újpestiek nem nevesítették a klubot és az összeget sem, de az FC Köbenhavn lesz a befutó. Markgráfot a Copenhagen Sundays című internetes magazin munkatársa fotózta le a koppenhágai repülőtéren.
Farzam Abolhosseini, a Tipsbladet nemzetközi futballszakértője úgy tudja, Markgráfért 1.5 millió eurót fizet a Németh Hunort is foglalkoztató dán klub az Újpestnek.