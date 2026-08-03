Nemzeti Sportrádió

Markgráf Ákos megérkezett Dániába – kép

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.03. 06:52
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Markgráf Ákos (középen) megérkezett Dániába (Fotó: Czinege Melinda)
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Újpest Markgráf Ákos Köbenhavn
A Copenhagen Sundays című internetes magazin a hivatalos X-oldalára töltött fel egy képet Markgráf Ákosról, aki vasárnap éjfél után érkezett meg Koppenhágába.
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Hivatalos: az Újpest elfogadott egy vételi ajánlatot Markgráf Ákosért

A lehetséges vevőt a klub hivatalos közleménye nem nevesítette, ám lapunk úgy tudja, a védő a DVSC konferencialigabeli ellenfelénél folytathatja.

A nyáron a Puskás Akadémiától szerződtetett Markgráf Ákos Nyíregyházán ott volt az Újpest kezdőcsapatában, vasárnap azonban a Debrecen ellen nem került be a keretbe. A lila-fehér klub akkor azt ígérte, hogy a mérkőzés után ad tájékoztatást a védő helyzetéről. Ez meg is történt, az Újpest közleménye szerint befutott egy hivatalos vételi ajánlat, így a védő orvosi vizsgálatra utazik.

Az újpestiek nem nevesítették a klubot és az összeget sem, de az FC Köbenhavn lesz a befutó. Markgráfot a Copenhagen Sundays című internetes magazin munkatársa fotózta le a koppenhágai repülőtéren.

Farzam Abolhosseini, a Tipsbladet nemzetközi futballszakértője úgy tudja, Markgráfért 1.5 millió eurót fizet a Németh Hunort is foglalkoztató dán klub az Újpestnek.

 

 

Újpest Markgráf Ákos Köbenhavn
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