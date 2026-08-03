Markgráf Ákos megérkezett Dániába – kép

A nyáron a Puskás Akadémiától szerződtetett Markgráf Ákos Nyíregyházán ott volt az Újpest kezdőcsapatában, vasárnap azonban a Debrecen ellen nem került be a keretbe. A lila-fehér klub akkor azt ígérte, hogy a mérkőzés után ad tájékoztatást a védő helyzetéről. Ez meg is történt, az Újpest közleménye szerint befutott egy hivatalos vételi ajánlat, így a védő orvosi vizsgálatra utazik.

Az újpestiek nem nevesítették a klubot és az összeget sem, de az FC Köbenhavn lesz a befutó. Markgráfot a Copenhagen Sundays című internetes magazin munkatársa fotózta le a koppenhágai repülőtéren.

AKOS ER ANKOMMET!



Den ungarske forsvarsspiller Akos Markgraf er netop ankommet til Københavns Lufthavn fra Budapest, hvor Copenhagen Sundays hilste på ham.

Den 21-årige spiller skal ifølge Tipsbladet mandag gennemgå lægetjek inden sit skifte fra Újpest FC til F.C. København.… pic.twitter.com/IpJ2uetgnU — Copenhagen Sundays (@CphSundays) August 2, 2026

Farzam Abolhosseini, a Tipsbladet nemzetközi futballszakértője úgy tudja, Markgráfért 1.5 millió eurót fizet a Németh Hunort is foglalkoztató dán klub az Újpestnek.