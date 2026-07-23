Nemzeti Sportrádió

Az FC Barcelona bejelentette Karim Adeyemi érkezését

T. Z.T. Z.
2026.07.23. 14:24
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Fotó: FC Barcelona/Facebook
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FC Barcelona Barcelona spanyol foci Borussia Dortmund Karim Adeyemi Dortmund
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona csütörtök délután hivatalosan is bejelentette Karim Adeyemi szerződtetését.

A klub hivatalos honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a 24 éves német válogatott támadó 2031 nyaráig írt alá a katalán klubhoz, amely 22 millió eurót fizet cserébe a Borussia Dortmundnak, míg további hétmillió euró bónuszok formájában kerülhet a német egyesülethez a későbbiekben. A Dortmund emellett a játékos esetleges jövőbeli eladásából származó nyereség 20 százalékára is igényt tart.

Mint ismert, Adeyemi szerződéséből már csak egy év volt hátra, és mivel nem kívánt hosszabbítani, a BVB végül az eladása mellett döntött. A Barcelona vezetősége Hansi Flick vezetőedző kifejezett kérésére szerződtetett a támadósorba egy olyan támadót, aki a pálya mindkét szélén bevethető, sőt szükség esetén akár középcsatárként is lehet rá számítani.

A német szakember jól ismeri honfitársát, hiszen korábban a válogatottnál is dolgoztak együtt. Adeyemi korábban 11-szer lépett pályára hazája válogatottjának színeiben, a nyári világbajnokságra azonban nem kapott meghívót Julian Nagelsmann szövetségi kapitánytól. 

 

FC Barcelona Barcelona spanyol foci Borussia Dortmund Karim Adeyemi Dortmund
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