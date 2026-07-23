Sergio Busquets edzőként térhet vissza Barcelonába
A Marca és a beinsports.com úgy tudja, hogy Sergio Busquets hamarosan visszatérhet a Barcelonába, amelynek színeiben 15 év alatt 481 mérkőzést játszott.
Busquets állítólag már meg is kezdte az edzőképzést és ott van a Barcelona Atlétic edzői stábjánál, hogy tapasztalatot szerezzen, ezzel megtéve az első lépéseket.
Mint ismert, Busquets maga is a La Masián nevelkedett, majd 2007-ben mutatkozott be a Barcelona B-csapatában, egy évvel később pedig a felnőttek közé is felkerült.
A háromszoros BL-győztes, kilencszeres spanyol bajnok spanyol középpályás tagja volt a Barcelona története egyik legsikeresebb csapatának, míg a válogatottal 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert.
Már játékoskorában is játékintelligenciájával és jó döntéshozatalaival emelkedett ki, így várható volt, hogy ezeket az erényeket edzőként is kamatoztatja.